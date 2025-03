Média salarial das mulheres é 11,7% menor que dos homens em Passo Fundo

O salário das mulheres que atuam no mercado formal de Passo Fundo é 11,7% menor que o pago aos homens . Enquanto elas recebem, em média, R$ 4.557,65 por mês , a remuneração deles é de R$ 5.199,54 , segundo dados de 2022 da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o último divulgado.

A diferença ocorre em todas as faixas etárias e fica atrás das porcentagens de desigualdade salarial no Brasil e Rio Grande do Sul. A nível nacional, mulheres recebem 19,4% a menos, enquanto no Estado a diferença média é de 22%. Quanto falamos de mulheres negras, os salários tendem a ser ainda menores.