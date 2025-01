Kause Beauty: a marca de cosméticos gaúcha que tem conquistado espaço no mundo da beleza

A jornalista Tatiana Tramontina colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço.

Kause Beauty foi criada em 2022 por Mayara Tres. Thaise Diehl Fotografia / Divulgação

Há mais de dois anos, a empresária Mayara Tres criou a própria marca de maquiagem. Atualmente a Kause Beauty possui dez produtos na prateleira comercializados em lojas físicas e via e-commerce no Estado e fora dele.

A aposta para ganhar mercado foi na versatilidade e praticidade dos produtos.

— Eu empreendo, sou mãe, tenho casa, tenho família e queria algo prático para o dia a dia. Criei produtos versáteis e práticos. Por exemplo, o meu blush em bastão pode ser passado nos lábios, nas bochechas e nos olhos. Três em um e você já mata a charada. Qualquer mulher que não sabe se maquiar vai saber com os nossos produtos — disse.

A marca produz atualmente 10 itens exclusivos que têm valores que variam de R$ 30 a R$ 85. Entre eles estão a água micelar, blush em bastão, paletas de contorno e iluminador. Os mais procurados são o pó solto e o gloss labial.

Por que apostar nesse ramo?

A ideia de investir em cosméticos surgiu através da rotina que empresária levava na farmácia a qual é proprietária em Tapera, no norte gaúcho. Responsável pela compra de cosméticos e perfumaria para revenda, ela se apaixonou pela rotina e mergulhou ainda mais fundo no mundo da beleza.

Hoje ela também administra duas lojas de cosméticos que mantém em Tapera e Não-Me-Toque. Inicialmente, os produtos vendidos eram apenas de marcas conhecidas no mundo da maquiagem, como Mari Maria Makeup e Bruna Tavares, influenciadoras digitais. Agora a Kause Beauty também pode ser encontrada nos displays das lojas.

— Às vezes eu tinha dificuldade de conseguir produtos específicos que eu gostaria de ter e não tinha. Aí surgiu a ideia de montar a minha própria marca. Como a minha loja física já se chamava Kause eu decidi manter e só adicionei o Beauty devido à beleza e cuidado — relembra.

Além das vendas na loja física e no site, a marca também conta com revendedores que comercializam os produtos para outros lojistas em todo o Estado. A Kause Beauty também já chegou a São Paulo através do e-commerce.

Produtos são vendidos em lojas de Tapera e Não-Me-Toque, além do site. Thaise Diehl Fotografia / Divulgação

Olhar para o futuro

Em outubro de 2024 uma nova oportunidade surgiu para a empreendedora: se tornar sócia de uma indústria de cosméticos localizada em Encantado.

— No início da marca eu fazia os produtos em São Paulo, depois comecei a fazer alguns aqui no sul, inclusive com esta empresa que estou iniciando a sociedade. Agora em janeiro iniciaremos a produção intensa. Vou poder estar por dentro cada vez mais da formulação e produção de cada produto — afirma.

A marca independente ainda é pequena diante de outras disponíveis no mercado, mas, ao olhar para frente, a proprietária vê um futuro de crescimento e expansão.

— Eu não cheguei aonde eu quero ainda, mas eu não pensei que as pessoas iam gostar tanto do produto e que ele ia ter tanta notoriedade. Elas chegam na loja e pedem pelo produto da Mayara, que querem da Kause Beauty. Isso me incentiva cada vez mais a continuar — disse.

Até o final de 2025, o objetivo da empreendedora é ter uma linha com todos os itens básicos de cosmética.