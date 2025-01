De aeroporto a gigantes de transporte e siderurgia: veja a lista de empresas com quem a Be8 fechou negócio em Davos

De Passo Fundo para o mundo: a empresa de biocombustíveis Be8 fechou negócio com seis grandes empresas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na última semana. Na lista estão gigantes como a Randon, a Gerdau e a empresa de transporte paulista Grupo Abreu.

O foco da companhia no maior encontro da economia global foi apresentar o seu biocombustível BeVant, desenvolvido para funcionar em motores a diesel com a mesma eficiência do petróleo.

A diferença é que não há qualquer resíduo fóssil na produção — apenas óleo de soja, gorduras animais e óleo de cozinha usado, o que reduz a emissão de gases poluentes. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a venda no fim de novembro.

Os valores e investimentos resultantes dos negócios firmados não foram informados.

Com quem a Be8 fechou negócio em Davos

Gerdau

Na Gerdau, biocombustível será usado em geradores e frota logística de operação de Minas Gerais. Gerdau / Divulgação

O negócio, nesse caso, é uma parceria em estudos de utilização do Be8 BeVant na unidade de mineração da produtora de aço em Minas Gerais. A companhia vai usar o biocombustível nos geradores e na frota logística daquela operação.

Ambipar

Multinacional com sede em São Paulo (SP) oferece produtos de gestão ambiental. Ambipar / Divulgação

No primeiro momento, 10 caminhões, uma embarcação e equipamentos de uma operação de gestão de resíduos da multinacional brasileira Ambipar serão abastecidos com o biocombustível BeVant.

Grupo Abreu

Viação Metrópole Paulista é uma das empresas da companhia. Viação Metrópole Paulista / Divulgação

O biocombustível BeVant vai abastecer as linhas de ônibus administradas pela empresa na cidade de São Paulo. O Grupo Abreu é o maior operador do transporte público da capital paulista, cobrindo as zonas leste, sul e parte da oeste.

Cemvita

Erasmo Battistella, presidente da Be8, e Tara Karimi, cofundadora e diretora de Ciência e Sustentabilidade da Cemvita no Fórum Econômico Mundial. Be8 / Divulgação

O negócio inclui a assinatura de um memorando de entendimento para converter a glicerina, um subproduto da produção de biodiesel, em matéria-prima de baixo carbono para a produção de combustível sustentável de aviação (SAF).

Randon

CTR fica em Farroupilha, na Serra. Randon / Divulgação

Parceria definiu que o Centro Tecnológico Randon (CTR) — complexo de desenvolvimento e testes de veículos e componentes automotivos e industriais localizado em Farroupilha — passa a contar com a tecnologia Be8 Bevant.

Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas é considerado um dos mais estratégicos do Brasil. Divulgação / Divulgação

Outro negócio fechado em Davos é a parceria da Be8 com o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O terminal vai fazer testes com foco em geradores e nas operações terrestres do aeroporto, incluindo viaturas operacionais e equipamentos de movimentação de cargas e de aviões.