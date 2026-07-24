Seberi recebe 50ª edição do Dia Estadual do Porco nesta sexta

Evento acontece nesta sexta-feira (24) em Seberi. Fernando Gomes / Agencia RBS

Seberi, no norte do Estado, sedia nesta sexta-feira (24), a 50ª edição do Dia Estadual do Porco, considerado o principal evento da suinocultura no Rio Grande do Sul. Promovido pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), o encontro reúne produtores, técnicos, lideranças do agronegócio e representantes da cadeia produtiva.

A programação teve início às 7h30min e conta com palestras e outras programações. Às 10h, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, ministra palestra com participação da consultora de Relações Governamentais da entidade, Luciana Lacerda.

Também está previsto, às 11h, um espaço para manifestação dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. O encerramento será com almoço à base de carne suína, às 12h30min, no Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Seberi.

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