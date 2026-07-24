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Seberi recebe 50ª edição do Dia Estadual do Porco nesta sexta

Encontro reúne produtores, técnicos, lideranças do agronegócio e representantes da cadeia produtiva

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