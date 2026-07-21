Campo e Lavoura

Agronegócio
Notícia

Fertirrigação transforma dejetos da suinocultura em adubo e reduz custos no campo

Com a técnica, os produtores rurais conseguem dar um destino correto aos resíduos e ao mesmo tempo aumentar a fertilidade do solo 

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Emerson Carniel

Repórter

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