Campo e Lavoura

Preservação
Notícia

Com plantio de 200 mudas de araucária, projeto entre instituições prevê ampliar presença da espécie no norte gaúcho

Resgate do "Pinheiro-Brasileiro" faz parte de uma ação da Universidade de Passo Fundo com a empresa Eletrocar e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente

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Felipe Matiasso*

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Tatiana Tramontina

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