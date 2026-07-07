Com plantio de 200 mudas de araucária, projeto entre instituições prevê ampliar presença da espécie no norte gaúcho

Com a proximidade do inverno, pinhão volta a estar no prato da população. Jean Pimentel / Reprodução RBSTV

O plantio de 200 mudas de araucária marca o início do projeto Resgate do Pinheiro-Brasileiro no norte gaúcho. A iniciativa prevê ampliação para outros sete municípios da região e busca retomar a presença no território da região.

A ação é desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo (UPF), em parceria com a empresa Eletrocar e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com início na cidade de Coqueiros dos Sul. As mudas utilizadas no reflorestamento são produzidas no viveiro da universidade.

O projeto tem como foco recuperar áreas e ampliar a presença da espécie, que já teve destaque econômico no Sul do país e mantém relação com a cultura, a alimentação e o equilíbrio ambiental.

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Estudantes participam da iniciativa

Além do plantio, o projeto inclui atividades com estudantes de escolas dos ensinos Fundamental e Médio da região. A proposta envolve o contato direto com o cultivo e o acompanhamento do desenvolvimento das mudas.

A aluna Júlia Stéfany Ross de Ávila participou da ação e relaciona o plantio ao vínculo com a região:

— É uma felicidade participar e saber que isso pode fazer diferença.

Reflorestamento exige condições específicas

Colheita exige atenção e dedicação. Jean Pimentel / Reprodução RBSTV

De acordo com o professor da UPF, Jaime Martinez, o desenvolvimento das mudas depende de fatores ambientais. Entre eles está a presença de outras araucárias no entorno, condição que favorece a formação de interações no solo.

— A associação com fungos permite melhor absorção de nutrientes pela planta — explica Martinez.

A escolha das áreas também interfere no resultado, já que o crescimento das araucárias ocorre em longo prazo: a colheita acontece em cerca de 70 anos.

Previsão de crescimento

Para este ano, a estimativa é de colheita de 100 toneladas de pinhão no Estado, volume 11% superior ao registrado no ano anterior, segundo dados da Emater.

O aumento está ligado às condições do ciclo e reforça a importância da espécie para o equilíbrio ambiental e para a economia regional.

A araucária integra a cadeia alimentar de diferentes espécies. Segundo Jaime, o pinhão é fonte de alimentação para dezenas de animais.

— Mais de 70 espécies dependem desse recurso para sobreviver, como o papagaio-charão — diz.

O papagaio-charão, espécie ligada às florestas de araucária, apresentou aumento populacional nas últimas décadas após medidas de proteção. A ave depende do pinhão como principal alimento.