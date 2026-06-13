Campo e Lavoura

Mercado agrícola
Notícia

Produção de soja supera impacto da estiagem e entra na fase final; milho se aproxima do encerramento

Pós-colheita concentra ações no manejo do solo e preparo para próxima safra 

Vitor Zuccolo

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