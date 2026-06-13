Produção de soja supera impacto da estiagem e entra na fase final; milho se aproxima do encerramento

Apesar da estiagem no início do ciclo, o impacto na produção foi menor do que o esperado. Jefferson Botega / Agência RBS

A colheita de soja em Paso Fundo e na região norte do Estado está na etapa final, com áreas restantes concentradas em cultivos tardios e de segunda safra. No milho, a retirada dos grãos alcança 97% da área. Os dados constam no Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar.

Nas últimas semanas, as condições climáticas permitiram a retirada da maior parte das lavouras. A presença de umidade elevada, neblina e menor incidência de sol, porém, interferiu na secagem dos grãos e reduziu o ritmo das máquinas em algumas regiões.

Apesar da estiagem registrada no início do ciclo, o impacto na produção foi menor do que o esperado, segundo o gerente regional da Emater, Oriberto Adami.

— Havia uma expectativa de perdas maiores por causa do período sem chuva, mas isso não se confirmou no final da colheita — afirma.

Na região, a produtividade ficou abaixo da média projetada, mas dentro de um intervalo considerado controlado.

— A média esperada era de 65 sacas por hectare, e o resultado ficou em torno de 57. Isso representa uma perda próxima de 15% — diz.

A produtividade média estadual está estimada em 2.871 quilos por hectare, em uma área de mais de 6,6 milhões de hectares. A Emater aponta redução do potencial produtivo em lavouras tardias, influenciada por doenças foliares.

Milho se aproxima do fim da colheita

No milho, a colheita atinge 97% da área. As lavouras restantes estão em pequenas propriedades ou em áreas de implantação tardia.

A Emater aponta que temperaturas mais baixas e menor radiação solar prolongaram o ciclo final da cultura. Na silagem, a retirada supera 98%, com impacto pontual de geadas registradas em maio.

O preço médio do milho subiu 0,87% e chegou a R$ 59,27 por saca.

Trigo deve ter redução de área

Para o trigo, a semeadura da safra 2026 apresenta desenvolvimento inicial dentro do esperado. A projeção indica redução na área cultivada em relação ao ano anterior.

Na região norte, a área plantada caiu de cerca de 108 mil hectares para 78 mil hectares.

— Houve redução na área de trigo, mas aumento na canola, que tem apresentado melhor retorno — afirma Adami.

Segundo ele, a escolha das culturas também está ligada ao cenário financeiro enfrentado pelos produtores.

— Muitos produtores estão descapitalizados, o que interfere nas decisões de investimento para a próxima safra — diz.

Custos e preços pressionam produtor

Mesmo com o desempenho das lavouras, o cenário econômico preocupa produtores. O custo de produção e o valor pago pela soja têm impacto direto na renda.

— O principal problema é o custo elevado aliado ao baixo preço de venda. Isso reduz a rentabilidade, especialmente para quem trabalha com arrendamento — afirma Adami.

No mercado, a saca de soja teve alta de 0,74% na semana, com média de R$ 116,37.

Pós-colheita concentra manejo do solo

Com o encerramento da colheita, produtores concentram ações no preparo das áreas. As atividades incluem correção do solo, controle de erosão e implantação de culturas de cobertura.

— A orientação é cobrir o solo para evitar erosão e melhorar as condições para o próximo plantio — explica Adami.

Também há indicação de análise de solo e intervenções para corrigir compactação e fertilidade, etapa considerada essencial para o próximo ciclo.

Safra termina com atenção ao próximo ciclo

A definição das áreas e do nível de investimento depende de fatores como custo de produção, acesso a crédito e condições de mercado.