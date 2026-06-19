Campo e Lavoura

Safra de inverno
Notícia

Plantio de canola avança com apoio do mercado e ganha espaço em lavouras do noroeste gaúcho

Produtores apontam busca por renda e diversificação. Cultura deve crescer até 50% no Estado nesta safra

Tamires Hanke

Vitor Zuccolo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS