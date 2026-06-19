Plantio de canola avança com apoio do mercado e ganha espaço em lavouras do noroeste gaúcho

Emater projeta crescimento na área cultivada com canola. Tamires Hanke / Reprodução RBSTV

O plantio da canola avança no Estado e se aproxima da fase final nas principais regiões produtoras. A cultura deve registrar crescimento de até 50% na área cultivada nesta safra de inverno, conforme estimativa da Federação da Agricultura do Estado (Farsul).

A expansão ocorre em um cenário de mudança nas lavouras, com redução prevista de cerca de 30% na área destinada ao trigo. A decisão dos produtores tem relação com fatores econômicos e de manejo.

Em Coronel Barros, no noroeste do Estado, agricultores passaram a incluir a canola no planejamento pela primeira vez. É o caso de Oneide Schmidt, que decidiu substituir parte da área que antes era destinada ao trigo.

— No ano passado já era preciso colher ao menos 50 sacas por hectare para cobrir o custo. Isso desestimula o plantio de trigo. Optamos pela canola para garantir uma renda no inverno e também para rotacionar a lavoura — diz.

Outro produtor da mesma região, Alciomar Sausen, também alterou o cultivo de inverno e direcionou parte da área para a nova cultura.

— Faz anos que eu plantava trigo. Optei pela canola para diversificar e buscar rentabilidade — afirma.

Na região de Ijuí, a expansão deve ser ainda mais expressiva. A Emater projeta crescimento de cerca de 80% na área cultivada com canola, passando de 40 mil para 72 mil hectares.

O avanço ocorre ao mesmo tempo em que produtores buscam alternativas para reduzir riscos no campo e melhorar o resultado financeiro.

Mercado e previsibilidade influenciam escolha

Canola é utilizada na rotação com outras plantas. Tamires Hanke / Reprodução RBSTV

Segundo a Farsul, a canola apresenta maior previsibilidade de comercialização em relação ao trigo, fator que tem peso na decisão dos produtores.

— A cultura tem crescimento de área porque oferece maior segurança. O produtor já consegue saber como será a comercialização e o retorno — afirma o dirigente da entidade, Hamilton Guterres Jardim.

Além da garantia de venda, a canola também é vista como alternativa para lidar com oscilações de preço em outras culturas.

Rotação de culturas é outro fator

A adoção da canola também está ligada ao manejo das lavouras. A cultura é utilizada na rotação com outras plantas, o que contribui para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas.

— Ela ajuda na composição do sistema e beneficia culturas como o trigo no ciclo seguinte — explica o técnico da Emater, Gilberto Bortolini.

O agricultor Leandro Essemberg retomou o plantio da canola após anos focado no trigo. Ele aponta vantagens no sistema de produção.

— Há mais empresas recebendo o produto. E depois a área fica preparada para plantar trigo novamente — afirma.