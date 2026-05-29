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Norte do RS
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"Terminou nosso rebanho": produtor lamenta morte de 50 ovelhas atacadas por cães em Caseiros

Outros 18 ovinos ficaram gravemente feridos e três estão desaparecidos. Prejuízo ultrapassa R$ 60 mil

Giovani Grizotti

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