"Terminou nosso rebanho": produtor lamenta morte de 50 ovelhas atacadas por cães em Caseiros

Animais que sobreviveram estão feridos. Fernando Menezes Muliterno / Arquivo pessoal

Um ataque de cães resultou no abate de pelo menos 50 ovelhas de uma só vez, em Caseiros, cidade próxima ao município de Lagoa Vermelha, no norte do Estado. O ataque aconteceu entre a noite de segunda-feira (25) e a madrugada de terça-feira (26).

Segundo o produtor rural Alessandro Muliterno, os animais da raça Corrediale estavam prestes a ter filhotes. Segundo ele, outros 18 ovinos ficaram gravemente feridos e três seguem desaparecidos. Restaram, conforme o produtor, 11 animais ilesos.

— Tiramos de carroção. Terminou nosso rebanho, nem sei o que te dizer — lamentou.

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Em vídeo, o pai do produtor rural, Fernando Menezes Muliterno, descreveu o estado das ovelhas que conseguiram sobreviver ao ataque.

— O que não tá morta não consegue mais levantar. Estamos tentando um tratamento, mas tá difícil. Ovelhas que estão faltando menos de 10 dias, 12 dias para dar cria — relatou.