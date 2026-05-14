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"Não são anos para pensar em recordes de produtividade": o que agricultores do norte gaúcho podem esperar do El Niño

Previsão indica El Niño de forte intensidade entre 2026 e 2027, com chuvas acima da média no Sul

Alessandra Hoppen

Repórter

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