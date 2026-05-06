Campo e Lavoura

Biossegurança
Notícia

Fórum estadual debate mercado internacional da suinocultura na Fenasoja, em Santa Rosa

Evento reuniu 300 participantes para debater biosseguridade, exportação e os desafios sanitários da suinocultura brasileira

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS