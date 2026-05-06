Fórum estadual debate mercado internacional da suinocultura na Fenasoja, em Santa Rosa

Evento reuniu cerca de 300 pessoas. Pacheco Fotografias / Divulgação

A Fenasoja, em Santa Rosa, recebeu nesta quarta-feira (6) a 2ª edição do Fórum Estadual de Sanidade Suína. O evento reuniu cerca de 300 pessoas para discutir a biosseguridade — tema estratégico da suinocultura.

A programação abordou estratégias de prevenção de doenças, redução de riscos sanitários, proteção dos rebanhos e o fortalecimento da atuação conjunta entre produtores e o Serviço Veterinário Oficial.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (Sips), José Roberto Fagundes Goulart, apresentou o tema "Biossegurança: Passaporte para Exportação" e destacou que o Brasil vive um momento estratégico como fornecedor de proteína animal.

— No mercado internacional, a primeira exigência não é preço, é confiança. Isso se constrói com transparência e atuação técnica, como vimos no caso da gripe aviária no ano passado — relembrou.

O especialista destacou, ainda, o panorama e os principais destinos das exportações brasileiras, com ênfase na China. Apesar da relevância do mercado externo, lembrou que 73% da carne suína produzida no país é consumida no mercado interno.

Também presente no evento, o secretário estadual da Agricultura, Márcio Madalena, ressaltou que o acesso e a permanência nos mercados internacionais estão diretamente ligados à qualidade técnica da produção.