Feira Origem no Campo deve receber 20 mil pessoas neste fim de semana em Passo Fundo

São 40 expositores neste ano. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A segunda edição da Feira Origem do Campo deve reunir mais de 20 mil interessados pela agricultura familiar neste fim de semana em Passo Fundo, no norte do Estado. Promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, participam cerca de 40 expositores da região.

Os pavilhões foram montados na Praça do Boqueirão Legal, no canteiro da Avenida Brasil Oeste. São 30 agroindústrias no pavilhão interno, e outros 10 expositores na parte externa com hortaliças, artesanato, mel e flores. Também haverá atrações culturais.

Com primeira edição em outubro de 2025, a feira busca valorizar o trabalho das famílias agricultoras, incentivar a comercialização de produtos coloniais e fortalecer a geração de renda no meio rural.

Durante os dois dias, o público poderá conhecer e adquirir produtos das agroindústrias da região, além de acompanhar atrações culturais e atividades voltadas à integração entre o campo e a cidade.

Feira Origem do Campo