Planta invasora com alto potencial de dano coloca lavouras do RS em alerta fitossanitário 

O Rio Grande do Sul está em alerta fitossanitário devido ao risco de entrada do caruru gigante, planta invasora que já foi encontrada em lavouras do oeste de Santa Catarina. O monitoramento é feito pelo Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura para evitar a instalação da espécie em lavouras gaúchas.

Cerca de 30 servidores do departamento percorrem propriedades rurais no noroeste do Estado em busca do caruru gigante, cujo nome técnico é Amaranthus palmeri. A planta representa risco à produção agrícola.

Segundo o agrônomo do Departamento de Defesa Vegetal, Rodrigo Rubenich, o caruru gigante compete diretamente com os cultivos:

— Essa planta tem uma capacidade de absorver energia solar e transformar em massa verde muito grande, o que faz ela competir com os nossos cultivos por nutrientes, por espaço e pela energia solar. É uma planta daninha originária da América do Norte, que entrou na América do Sul através da Argentina e no Brasil por Mato Grosso.

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Até o momento, não há registro da planta no Estado. A fiscalização intensificada no noroeste ocorre por causa da proximidade com Santa Catarina, onde o caruru gigante já foi identificado no extremo oeste, no município de Campo Erê.

— Pela proximidade com o nosso Estado, gerou esse alerta fitossanitário em relação a essa planta, uma praga quarentenária que pode causar danos aos nossos cultivos — diz Rubenich.

Um milhão de sementes por planta

Planta tem sementes muito pequenas, que se espalham com facilidade. Reprodução RBS TV / Divulgação

A preocupação da Defesa Vegetal também está relacionada à rápida disseminação da espécie pelo Brasil. Um dos fatores é a alta capacidade de produção de sementes.

— Em plantas do caruru gigante, ela pode chegar, em casos extremos, a aproximadamente um milhão de sementes por planta — explica Rubenich.

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Por se tratar de uma semente muito pequena, o alerta aos produtores rurais inclui cuidados com o trânsito de máquinas agrícolas e caminhões entre os estados. O fiscal agropecuário estadual Rui Eduardo Grillo Ragagnin orienta sobre a origem dos equipamentos e cargas:

— Não trazer colheitadeiras de outros estados que já têm, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, nem restos vegetais, como caroço de algodão para alimentação animal. A preocupação é que os caminhões estejam bem limpos, porque pode ser dessa forma disseminado.

Erva daninha

Outro tipo de caruru, que não o gigante, já é encontrado em lavouras gaúchas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Neste ano, as lavouras gaúchas apresentaram alta incidência de outro tipo de caruru, diferente da variedade que motivou o alerta fitossanitário. Essa planta preocupa os produtores por apresentar resistência aos herbicidas utilizados.

O agricultor Ivar Duarte relata as dificuldades no controle.

— Ele criou resistência, então eu acho que ano que vem nós vamos ter que partir para fazer pré-emergente em todas as áreas — avalia.

Para o agricultor Liseu Pinto, o problema se intensificou nos últimos anos:

— Isso aí vem de uns dois anos para cá que vem apertando. Temos que nos antenar cada vez mais. Certamente aumenta as vezes que a gente entra na lavoura. Se não controlar em uma, tem que ser duas ou três, e tudo é custo — afirma.

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A alta incidência dessa erva daninha pode estar associada ao excesso de calor registrado no último verão no RS, explica o agrônomo do Departamento de Defesa Vegetal:

— É um dos fatores que favorece o crescimento dessa planta, pela característica da origem dela ser de uma região quente — pontua Rubenich.

Já o fiscal agropecuário destaca a importância da atuação conjunta entre produtores e órgãos de defesa agropecuária:

— O importante é enfatizar que nós estamos com a faca e o queijo na mão. É só nós fazermos a nossa parte, o agricultor fazer a dele, e se porventura for detectado em algum momento, que procure as defesas agropecuárias dos municípios — afirma Ragagnin.