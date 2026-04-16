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Planta invasora com alto potencial de dano coloca lavouras do RS em alerta fitossanitário 

Caruru gigante foi identificado no oeste de Santa Catarina. Equipes fazem monitoramento preventivo em propriedades do noroeste gaúcho

Everson Dornelles

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