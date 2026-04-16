Planta invasora com alto potencial de dano coloca lavouras do RS em alerta fitossanitário 

O Rio Grande do Sul está em alerta fitossanitário devido ao risco de entrada do caruru gigante, planta invasora que já foi encontrada em lavouras do oeste de Santa Catarina. O monitoramento é feito pelo Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura para evitar a instalação da espécie em lavouras gaúchas.
Cerca de 30 servidores do departamento percorrem propriedades rurais no noroeste do Estado em busca do caruru gigante, cujo nome técnico é Amaranthus palmeri. A planta representa risco à produção agrícola.
Segundo o agrônomo do Departamento de Defesa Vegetal, Rodrigo Rubenich, o caruru gigante compete diretamente com os cultivos:
— Essa planta tem uma capacidade de absorver energia solar e transformar em massa verde muito grande, o que faz ela competir com os nossos cultivos por nutrientes, por espaço e pela energia solar. É uma planta daninha originária da América do Norte, que entrou na América do Sul através da Argentina e no Brasil por Mato Grosso.
Até o momento, não há registro da planta no Estado. A fiscalização intensificada no noroeste ocorre por causa da proximidade com Santa Catarina, onde o caruru gigante já foi identificado no extremo oeste, no município de Campo Erê.
— Pela proximidade com o nosso Estado, gerou esse alerta fitossanitário em relação a essa planta, uma praga quarentenária que pode causar danos aos nossos cultivos — diz Rubenich.
Um milhão de sementes por planta
A preocupação da Defesa Vegetal também está relacionada à rápida disseminação da espécie pelo Brasil. Um dos fatores é a alta capacidade de produção de sementes.
— Em plantas do caruru gigante, ela pode chegar, em casos extremos, a aproximadamente um milhão de sementes por planta — explica Rubenich.
Por se tratar de uma semente muito pequena, o alerta aos produtores rurais inclui cuidados com o trânsito de máquinas agrícolas e caminhões entre os estados. O fiscal agropecuário estadual Rui Eduardo Grillo Ragagnin orienta sobre a origem dos equipamentos e cargas:
— Não trazer colheitadeiras de outros estados que já têm, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, nem restos vegetais, como caroço de algodão para alimentação animal. A preocupação é que os caminhões estejam bem limpos, porque pode ser dessa forma disseminado.
Erva daninha
Neste ano, as lavouras gaúchas apresentaram alta incidência de outro tipo de caruru, diferente da variedade que motivou o alerta fitossanitário. Essa planta preocupa os produtores por apresentar resistência aos herbicidas utilizados.
O agricultor Ivar Duarte relata as dificuldades no controle.
— Ele criou resistência, então eu acho que ano que vem nós vamos ter que partir para fazer pré-emergente em todas as áreas — avalia.
Para o agricultor Liseu Pinto, o problema se intensificou nos últimos anos:
— Isso aí vem de uns dois anos para cá que vem apertando. Temos que nos antenar cada vez mais. Certamente aumenta as vezes que a gente entra na lavoura. Se não controlar em uma, tem que ser duas ou três, e tudo é custo — afirma.
A alta incidência dessa erva daninha pode estar associada ao excesso de calor registrado no último verão no RS, explica o agrônomo do Departamento de Defesa Vegetal:
— É um dos fatores que favorece o crescimento dessa planta, pela característica da origem dela ser de uma região quente — pontua Rubenich.
Já o fiscal agropecuário destaca a importância da atuação conjunta entre produtores e órgãos de defesa agropecuária:
— O importante é enfatizar que nós estamos com a faca e o queijo na mão. É só nós fazermos a nossa parte, o agricultor fazer a dele, e se porventura for detectado em algum momento, que procure as defesas agropecuárias dos municípios — afirma Ragagnin.
Produtores rurais que encontrarem plantas com suspeita de serem caruru gigante devem entrar em contato com a Defesa Vegetal pelos telefones (51) 3288-6294 ou (51) 3288-6289.