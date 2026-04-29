Campo e Lavoura

Áreas 95% colhidas
Notícia

Mesmo com perdas abaixo do projetado, safra de soja deve sofrer redução de 15% no norte do RS

Na região de Passo Fundo, colheita da soja está quase concluída, com produtividade média está estimada em 55 sacas por hectare

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS