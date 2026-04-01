Campo e Lavoura

Colheita
Notícia

Estiagem reduz produtividade e safra de soja deve ter perdas de até 25% no norte do RS

Variedades precoces foram as mais prejudicadas com a falta de chuva, mas áreas tardias devem elevar a média na região de Passo Fundo para 55 sacas por hectare

Alessandra Hoppen

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS