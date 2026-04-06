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Apicultores importam sistema dos EUA para melhorar produção de mel no norte do RS

Sensores permitem monitorar enxames e garantir condições adequadas para o mel. Propriedade em São João da Urtiga faz uso em 80 colmeias

Emerson Carniel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS