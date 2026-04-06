Apicultores importam sistema dos EUA para melhorar produção de mel no norte do RS

Sensores permitem monitrar os enxames. Emerson Carniel / Agência RBS

A colheita do mel no norte gaúcho está em fase final e segue até o fim de abril. Em São João da Urtiga, apicultores têm investido em tecnologia, incluindo um sistema de monitoramento importado para controlar os enxames.

Na propriedade da família Hollenbach, a produção do mel é a principal atividade econômica. Ao todo, são seis espécies de abelhas criadas e o foco são aquelas com ferrão. Para tornar o processo mais eficiente, os produtores importaram um método dos Estados Unidos.

— O sistema tem uma balança e dois sensores termo-higrômetros. As informações são enviadas para o celular e depois exportadas para a web, que gera gráficos e mostra toda a trajetória da colmeia, como a variação de peso, umidade e temperatura — detalha Emanuel Hollenbach.

Leia Mais Lagoa Vermelha decreta emergência por estiagem; RS tem 63 municípios na mesma situação

A propriedade conta atualmente com 80 colmeias equipadas com sensores que acompanham, em tempo real, a temperatura, a umidade e o peso das caixas, permitindo observar o comportamento das abelhas e a evolução da produção.

As abelhas mantêm a temperatura interna da colmeia em torno de 35 °C, enquanto a umidade do mel precisa ficar abaixo de 20% para garantir sua conservação.

Safra do mel

Monitoramento é feito por aplicativo. Emerson Carniel / Agência RBS

A safra ocorre entre dezembro e abril, com uma média de 35 a 40 quilos de mel por colmeia. Depois da colheita, durante o inverno, os produtores realizam a manutenção e o melhoramento dos enxames.

Segundo o assessor técnico do Centro de Tecnologias Alternativas Populares (Cetap), Edson José Klein, o acompanhamento detalhado das colmeias é essencial para a qualidade do produto e saúde das colônias:

— Esse controle permite monitorar as colônias na natureza, já que temos registrado perdas por diversos motivos. O acompanhamento diário ajuda a garantir que as colmeias estejam sadias e produzindo no máximo do seu potencial.

Leia Mais Com apoio de aluno, escola cria projeto para ensinar a produzir mel e ampliar renda de famílias rurais

A produção da família foi transformada em agroindústria, formalizada em 2020. No local, também são cultivadas hortaliças e diferentes espécies de árvores frutíferas e nativas, o que contribui para o ecossistema das abelhas.

Todo o mel é processado na própria agroindústria, sem passar por tratamento térmico. Os produtos são comercializados em todo o Estado, com venda direta ao consumidor, participação em feiras e em exposições como a Expointer.