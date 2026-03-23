Tecnologia no campo exige investimento em pessoas

O desafio, agora, não está apenas nas tecnologias. Está nas pessoas. Expodireto Cotrijal / Divulgação

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus Educação

Passadas algumas semanas da Expodireto Cotrijal, o Agro brasileiro segue seu ritmo carregando uma mistura de preocupação e confiança. Preços fragilizados, custos elevados e, no caso do RS, produtores descapitalizados e endividamento no campo.

Ainda assim, a roda precisa girar. Grandes feiras do setor cumprem um papel que vai além da geração imediata de negócios — funcionam como termômetro e, sobretudo, como espaço de reafirmação coletiva de confiança. E inovação, no agro contemporâneo, passa necessariamente pela tecnologia.

Máquinas conectadas, sensores e plataformas digitais já fazem parte do cotidiano das propriedades rurais. O Brasil construiu um dos ambientes tecnológicos mais avançados do mundo. O desafio, agora, não está apenas nas tecnologias. Está nas pessoas.

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Foi nesse contexto que a Escola do Agronegócio da Atitus inaugurou, durante a feira, o Laboratório de Tecnologias Agrodigitais em seu Campus do Agronegócio. A iniciativa reúne empresas líderes do setor como SLC Máquinas, Grain & Protein Technologies e TOTVS com um objetivo claro: formar profissionais capazes de transformar tecnologia em decisão e dados em produtividade.

A verdadeira transformação digital do agro não virá apenas da inovação embarcada nas máquinas, mas da capacidade humana de interpretar informações, reduzir riscos e aprimorar a gestão das propriedades. Um investimento estruturante que fortalece cadeias produtivas, ampliam a competitividade regional e criam capital humano para as próximas décadas.

O ponto central é simples: tecnologia amplia possibilidades, mas é a formação de pessoas que define o destino de um setor. Sem profissionais preparados, inovação vira promessa. Com gente qualificada, ela se transforma em produtividade, renda e competitividade.

O agro brasileiro já demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de produzir mais e melhor. A questão que se coloca agora é outra: teremos a mesma ambição para formar as pessoas que irão liderar essa nova etapa do setor?

Deniz Anziliero é diretor da Escola de Agronegócio da Atitus Educação. Entre em contato através do e-mail deniz.anziliero@atitus.edu.br.