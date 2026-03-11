Tecnologia, negócios e soluções: o que buscam os visitantes internacionais na Expodireto

Referência mundial em alternativas para o agronegócio, a Expodireto Cotrijal reúne representantes de mais de 70 países em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Na 26ª edição da feira, ministros, pesquisadores e investidores dos cinco continentes estão no Pavilhão Internacional, espaço estratégico de negócios.

Tecnologia, conhecimento científico, abertura de novos mercados e soluções para desafios locais são alguns dos principais atrativos para as delegações estrangeiras.

— É um trabalho que viemos consolidando há mais de 20 anos. Visitamos os países, convidamos todos e têm dado certo. Esse ano temos gente de cinco continentes, e cada um vem com um motivo diferente à feira — comenta o conselheiro da área internacional, Evaldo Silva Júnior.

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Para saber o que os visitantes internacionais buscam no norte gaúcho, GZH Passo Fundo conversou com algumas das delegações. Confira a seguir.

Máquinas e equipamentos agrícolas

Fenny Dimitrova é primeira secretária da Embaixada da Namíbia. Eduarda Costa / Agencia RBS

Representando a Namíbia, país do sudoeste da África, a primeira secretária da embaixada em Brasília, Fenny Dimitrova, veio a Não-Me-Toque pela primeira vez. Encantada com a paisagem, o maquinário e a expertise brasileira, Fenny falou sobre as primeira impressões da Expodireto:

— Queremos aprender com o Brasil o que vocês têm de tão bom. Buscamos essa troca de conhecimento e experiência, especialmente quando se trata de agricultura e das máquinas. Visualizar e aprender quais equipamentos que vocês usam para produzir o que produzem.

A namibiana relatou ainda que o país árido sofre com a estiagem, mesmo em estações chuvosas, e que já encontrou alternativas brasileiras para tentar driblar os desafios na próxima safra.

Parcerias comerciais

Sachin Jadhav é consultor de investimentos para empresas indianas. Eduarda Costa / Agencia RBS

Da Índia, o consultor de investimentos Sachin Jadhav está na feira pela segunda vez. O objetivo dele na Expodireto é avaliar o mercado e prestar consultoria para empresas indianas que querem fechar negócios no país.

— Ajudo empresas indianas a estabelecerem seus negócios no Brasil. Também ajudo empresas indianas que querem exportar para o Brasil. Auxilio, basicamente, nesta importação e exportação. Essa é a minha área de consultoria — contou.

Tecnologia para os rebanhos

Janet Amoah Mensah é primeira secretária da Embaixada de Gana. Eduarda Costa / Agencia RBS

Primeira secretária da Embaixada de Gana no Brasil, Janet Amoah Mensah também está na Expodireto pela segunda vez. A visitante da África Ocidental conta que já esteve em uma fazenda de gado e ficou encantada com as alternativas tecnológicas para controle do rebanho.

— Vim ver como Gana pode se beneficiar da feira. Tive a oportunidade de visitar a fazenda de gado e foi incrível. Também descobri que existe um equipamento de inteligência artificial para monitorar o crescimento de um bezerro, a alimentação e até mesmo detectar possíveis doenças ou problemas de saúde — destacou.

Aumento da produtividade

John Stephen Simbachawene é embaixador da Tanzânia em Brasília. Eduarda Costa / Agencia RBS

O embaixador da Tanzânia em Brasília, John Stephen Simbachawene, veio ao norte gaúcho já de olho em oportunidades de negócio para o país africano. Na agricultura, procura por fertilizantes e demais alternativas para nutrir e preparar o solo.

— Estamos focados principalmente na agricultura, em equipamentos agrícolas e buscando máquinas para enviar de volta à Tanzânia. E, claro, oportunidades de negócios. Estamos conversando bastante com diferentes países na feira — disse otimista.

A feira

Até a próxima sexta-feira (13), a 26ª Expodireto reúne em Não-Me-Toque mais de 610 expositores e representantes de 70 países. A expectativa é receber 300 mil visitantes ao longo dos cinco dias de evento.

Modelo em tecnologia para o setor rural no Brasil e na América Latina, a feira apresenta inovações em máquinas agrícolas, sementes e até inteligência artificial focada para o setor agropecuário.