Tecnologia e formação prática marcam Dia de Campo em Getúlio Vargas

O Centro Universitário Ideau realizou na quinta-feira (26) o Dia de Campo de Verão em sua fazenda-escola, em Getúlio Vargas. O evento reuniu mais de 400 participantes, entre acadêmicos, produtores rurais e professores.
A programação focou na difusão tecnológica para o agronegócio regional, apresentando inovações em manejo de solo e uma demonstração técnica de aplicação aérea com avião agrícola. O Dia de Campo marca o encerramento de um ciclo de aprendizado em que os estudantes gerenciam todas as etapas do cultivo, do planejamento à colheita.
— É uma experiência que permite uma tomada de decisão rápida no mercado — afirma a coordenadora de Agronomia da Ideau Passo Fundo, Katia Trevizan.
A conexão com o setor privado também faz parte do aprendizado. Parcerias com empresas permitem que os acadêmicos desenvolvam experimentos com suporte externo, o que facilita a inserção profissional dos estudantes e a transferência de conhecimento para a comunidade local.