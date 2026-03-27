Tecnologia e formação prática marcam Dia de Campo em Getúlio Vargas

Evento marca o encerramento de um ciclo de aprendizado. Ideau / Divulgação

O Centro Universitário Ideau realizou na quinta-feira (26) o Dia de Campo de Verão em sua fazenda-escola, em Getúlio Vargas. O evento reuniu mais de 400 participantes, entre acadêmicos, produtores rurais e professores.

A programação focou na difusão tecnológica para o agronegócio regional, apresentando inovações em manejo de solo e uma demonstração técnica de aplicação aérea com avião agrícola. O Dia de Campo marca o encerramento de um ciclo de aprendizado em que os estudantes gerenciam todas as etapas do cultivo, do planejamento à colheita.

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— É uma experiência que permite uma tomada de decisão rápida no mercado — afirma a coordenadora de Agronomia da Ideau Passo Fundo, Katia Trevizan.