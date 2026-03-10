Campo e Lavoura

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Notícia

Segundo dia de Expodireto tem divulgação da projeção da safra de verão e fóruns nacionais; veja programação

Números da safra serão divulgados pela Emater durante a manhã. Painéis sobre tecnologia e oficinas culinárias completam agenda

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