Segundo dia de Expodireto tem divulgação da projeção da safra de verão e fóruns nacionais; veja programação

Feira funciona das 8h às 18h no parque da Expodireto. Duda Fortes / Agencia RBS

O segundo dia de Expodireto Cotrijal começa nesta terça-feira (10) com a abertura dos portões da feira às 8h, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. A programação será marcada pela divulgação dos números da safra de verão no RS, em café com a imprensa da Emater.

Além disso, fóruns nacionais da soja, da carne e de conservação do solo e da água também devem reunir dezenas de visitantes. Outro destaque é para o cronograma de painéis na Arena Agrodigital, com discussões sobre crédito de carbono, uso de drones e de inteligência artificial no campo.

E durante a manhã, a Casa RBS sedia o Campo em Debate, a partir das 10h. Neste ano, o tema do painel será "A Força do Município". O debate é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Confira a seguir mais detalhes da programação da feira:

Programação

Auditório Central

8h45min — 36° Fórum Nacional da Soja

— 36° Fórum Nacional da Soja 13h30min — 10° Fórum Nacional de Conservação do Solo e da Água

Auditório da Produção

10h30min — Seminário de Meio Ambiente

— Seminário de Meio Ambiente 13h30min — 4° Fórum da Carne

Arena Agrodigital

9h — O futuro do trabalho no agro

— O futuro do trabalho no agro 10h — Painel Badesul Hub de Investimentos: a jornada da captação de recursos para a inovação

— Painel Badesul Hub de Investimentos: a jornada da captação de recursos para a inovação 10h30min — Oportunidades no agronegócio: um olhar sobre negócios inovadores do setor

— Oportunidades no agronegócio: um olhar sobre negócios inovadores do setor 11h30min — Lançamento Programa Campo Inovador – Leite e Derivados

— Lançamento Programa Campo Inovador – Leite e Derivados 13h30min — Eficiência operacional na gestão de abastecimento interno de combustíveis

— Eficiência operacional na gestão de abastecimento interno de combustíveis 14h30min — Crédito de carbono, necessidades e resultados: visão global do atual momento do desequilíbrio

— Crédito de carbono, necessidades e resultados: visão global do atual momento do desequilíbrio 15h — Drones de pulverização XAG e seus resultados a campo

— Drones de pulverização XAG e seus resultados a campo 16h — Do campo à inteligência que gera valor: como o produtor gera valor com o uso de IA no ecossistema

— Do campo à inteligência que gera valor: como o produtor gera valor com o uso de IA no ecossistema 16h30min — O futuro se constrói no presente.

Casa da Emater

8h — Café da Manhã para a Imprensa, com divulgação das projeções da safra de verão do RS

Cozinha Show

11h — Degustação de queijos da Agroindústria Intenso Laticínios de Soledade

— Degustação de queijos da Agroindústria Intenso Laticínios de Soledade 14h — Cordeiro do Alto Jacuí glaceado, com creme aveludado de soja, mel e hortelã (São Francisco de Paula)

— Cordeiro do Alto Jacuí glaceado, com creme aveludado de soja, mel e hortelã (São Francisco de Paula) 15h — Degustação Tropeirinho da Geni, da Fazenda Tropeiro Camponez, de Passo Fundo

— Degustação Tropeirinho da Geni, da Fazenda Tropeiro Camponez, de Passo Fundo 15h30min — Degustação de chá-mate gelado de Machadinho.

Turismo rural

10h — Roda de Conversa: Churrasco de Lagoa Vermelha, com Ilvandro Barreto de Mello e Oscar Menna Barreto Grau.

Programação diária

Horto de Plantas Bioativas

9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde

— Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica

— Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego

— Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.

Piscicultura