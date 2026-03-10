Segundo dia de Expodireto tem divulgação da projeção da safra de verão e fóruns nacionais; veja programação

O segundo dia de Expodireto Cotrijal começa nesta terça-feira (10) com a abertura dos portões da feira às 8h, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. A programação será marcada pela divulgação dos números da safra de verão no RS, em café com a imprensa da Emater.
Além disso, fóruns nacionais da soja, da carne e de conservação do solo e da água também devem reunir dezenas de visitantes. Outro destaque é para o cronograma de painéis na Arena Agrodigital, com discussões sobre crédito de carbono, uso de drones e de inteligência artificial no campo.
E durante a manhã, a Casa RBS sedia o Campo em Debate, a partir das 10h. Neste ano, o tema do painel será "A Força do Município". O debate é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Confira a seguir mais detalhes da programação da feira:
Programação
Auditório Central
- 8h45min — 36° Fórum Nacional da Soja
- 13h30min — 10° Fórum Nacional de Conservação do Solo e da Água
Auditório da Produção
- 10h30min — Seminário de Meio Ambiente
- 13h30min — 4° Fórum da Carne
Arena Agrodigital
- 9h — O futuro do trabalho no agro
- 10h — Painel Badesul Hub de Investimentos: a jornada da captação de recursos para a inovação
- 10h30min — Oportunidades no agronegócio: um olhar sobre negócios inovadores do setor
- 11h30min — Lançamento Programa Campo Inovador – Leite e Derivados
- 13h30min — Eficiência operacional na gestão de abastecimento interno de combustíveis
- 14h30min — Crédito de carbono, necessidades e resultados: visão global do atual momento do desequilíbrio
- 15h — Drones de pulverização XAG e seus resultados a campo
- 16h — Do campo à inteligência que gera valor: como o produtor gera valor com o uso de IA no ecossistema
- 16h30min — O futuro se constrói no presente.
Casa da Emater
8h — Café da Manhã para a Imprensa, com divulgação das projeções da safra de verão do RS
Cozinha Show
- 11h — Degustação de queijos da Agroindústria Intenso Laticínios de Soledade
- 14h — Cordeiro do Alto Jacuí glaceado, com creme aveludado de soja, mel e hortelã (São Francisco de Paula)
- 15h — Degustação Tropeirinho da Geni, da Fazenda Tropeiro Camponez, de Passo Fundo
- 15h30min — Degustação de chá-mate gelado de Machadinho.
Turismo rural
- 10h — Roda de Conversa: Churrasco de Lagoa Vermelha, com Ilvandro Barreto de Mello e Oscar Menna Barreto Grau.
Programação diária
Horto de Plantas Bioativas
- 9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde
- 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica
- 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego
- 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.
Piscicultura
- 9h, 11h, 14h e 16h — Filetagem de tilápia
- 10h e 15h — Filetagem e receita de molho para iscas de peixes.