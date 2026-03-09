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Notícia

Saiba o que será destaque na programação do primeiro dia de Expodireto Cotrijal

Para além dos fóruns e debates, diferentes espaços têm agenda própria com oficinas culinárias e apresentação de novas tecnologias

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