Saiba o que será destaque na programação do primeiro dia de Expodireto Cotrijal

Expectativa é que 300 mil pessoas passem pelo parque. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Expodireto Cotrijal começa nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Os portões abrem ao público às 8h e a programação extensa vai trazer debates centrais a produtores, pesquisadores, empresários e público geral. Endividamento e estiagem estarão entre os desafios pautados na 26ª edição do evento.

A abertura oficial da feira acontece na Praça de Alimentação, às 9h. Além da agenda geral, diferentes espaços terão oficinas e apresentações próprias, como é o caso da Emater/RS-Ascar e da Arena Agrodigital. Confira a seguir mais detalhes da programação no primeiro dia de evento.

Programação

Auditório Central

14h — 17° Fórum do Milho

— 17° Fórum do Milho 16h05 — Troféu Semente de Ouro.

Arena Agrodigital

14h30min — Invest RS - Hub de investimentos: apoiando projetos inovadores no agro

— Invest RS - Hub de investimentos: apoiando projetos inovadores no agro 15h — A Revolução Silenciosa: abelhas, tecnologia e segurança alimentar.

Casa da Família

11h — Jornal do Almoço ao vivo da 26ª edição da Expodireto: aberto ao público.

Casa do Meio Ambiente

9h — abertura da exposição "O fascinante mundo dos répteis e outros animais" e da mostra sobre sustentabilidade e manejo de resíduos.

Espaço da Emater

Cozinha Show

10h — Quirera com costelinha suína (Camargo)

— Quirera com costelinha suína (Camargo) 11h — Degustação de chá-mate gelado (Machadinho)

— Degustação de chá-mate gelado (Machadinho) 14h — Cuca trufada de café, chocolate e nozes (Rolante)

— Cuca trufada de café, chocolate e nozes (Rolante) 15h — Arroz doce tradição (Coxilha)

— Arroz doce tradição (Coxilha) 15h30min — Degustação de chá-mate gelado.

Turismo rural

14h — Oficina de Preparação de Pelegos, com Theodora Maria Cornelia Bauermann e Armando Bauermann.

Programação diária

Horto de Plantas Bioativas

9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde

— Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica

— Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego

— Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.

Piscicultura

9h, 11h, 14h e 16h — Filetagem de tilápia

— Filetagem de tilápia 10h e 15h — Filetagem e receita de molho para iscas de peixes.



