Saiba o que será destaque na programação do primeiro dia de Expodireto Cotrijal

A Expodireto Cotrijal começa nesta segunda-feira (9), em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Os portões abrem ao público às 8h e a programação extensa vai trazer debates centrais a produtores, pesquisadores, empresários e público geral. Endividamento e estiagem estarão entre os desafios pautados na 26ª edição do evento.
A abertura oficial da feira acontece na Praça de Alimentação, às 9h. Além da agenda geral, diferentes espaços terão oficinas e apresentações próprias, como é o caso da Emater/RS-Ascar e da Arena Agrodigital. Confira a seguir mais detalhes da programação no primeiro dia de evento.
Programação
Auditório Central
- 14h — 17° Fórum do Milho
- 16h05 — Troféu Semente de Ouro.
Arena Agrodigital
- 14h30min — Invest RS - Hub de investimentos: apoiando projetos inovadores no agro
- 15h — A Revolução Silenciosa: abelhas, tecnologia e segurança alimentar.
Casa da Família
- 11h — Jornal do Almoço ao vivo da 26ª edição da Expodireto: aberto ao público.
Casa do Meio Ambiente
- 9h — abertura da exposição "O fascinante mundo dos répteis e outros animais" e da mostra sobre sustentabilidade e manejo de resíduos.
Espaço da Emater
Cozinha Show
- 10h — Quirera com costelinha suína (Camargo)
- 11h — Degustação de chá-mate gelado (Machadinho)
- 14h — Cuca trufada de café, chocolate e nozes (Rolante)
- 15h — Arroz doce tradição (Coxilha)
- 15h30min — Degustação de chá-mate gelado.
Turismo rural
14h — Oficina de Preparação de Pelegos, com Theodora Maria Cornelia Bauermann e Armando Bauermann.
Programação diária
Horto de Plantas Bioativas
- 9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde
- 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica
- 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego
- 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.
Piscicultura
- 9h, 11h, 14h e 16h — Filetagem de tilápia
- 10h e 15h — Filetagem e receita de molho para iscas de peixes.