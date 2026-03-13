Campo e Lavoura

Feita para o RS
Notícia

Primeira cultivar gaúcha de morangos deve reduzir riscos e custos com mudas importadas

BRS Fênix, apresentada na Expodireto, foi desenvolvida pela Embrapa Pelotas após oito anos de melhoramento genético

Günther Schöler

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