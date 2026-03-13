Primeira cultivar gaúcha de morangos deve reduzir riscos e custos com mudas importadas

A primeira cultivar de morango desenvolvida no Rio Grande do Sul foi apresentada na Expodireto, em Não-Me-Toque. A BRS Fênix é resultado de oito anos de melhoramento genético conduzido pela Embrapa Clima Temperado, de Pelotas.

Segundo a analista da Embrapa Andrea Noronha, a cultivar nasce da necessidade de diminuir a dependência de material importado e de reduzir riscos sanitários e logísticos. Ela explica que a maior parte das mudas usadas atualmente no Brasil ainda vem de fora, o que pode trazer pragas, doenças e atrasos na entrega.

— Nem sempre a muda chegava no momento exato de plantio que o produtor precisava — pontua.

A BRS Fênix é uma cultivar de dias curtos, com plantio previsto para o fim de março e início de abril. A produção começa cerca de 60 dias depois e segue por sete meses.

Andrea destaca que a planta produz morangos em um período com menor oferta no mercado, o que pode elevar o valor de venda. O potencial produtivo é de até 1,2 quilo por planta.

Com produção nacional, a logística também muda. A analista da Embrapa afirma que, diferentemente das mudas importadas — que geralmente precisam ser pagas adiantado —, viveiristas locais oferecem condições flexíveis.

— O agricultor vai poder pagar o valor da muda com a própria produção — comemora.

A cultivar foi criada para as condições do RS, mas já apresenta bom desempenho em outras regiões. Testes mostram produtividade no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal, e a variedade começa a ser indicada para a região Centro-Oeste. A intenção da Embrapa é ampliar o portfólio de cultivares para oferecer mais alternativas de produção ao agricultor.

Setor acompanha a mudança

BRS Fênix já apresenta bom desempenho no RS, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Paulo Lanzetta / Embrapa

Mudas da BRS Fênix já são produzidas por viveiristas gaúchos e podem ser encomendadas para plantio em abril, com colheita até dezembro.

O representante comercial Luiz José Birk, que atua com insumos para morango, afirma que a Expodireto mostra avanços tecnológicos que têm impacto direto na produção.

— Cada ano, feira nova, tecnologia nova. É um avanço muito grande na parte do agro — avalia.

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Mudas importadas

O agricultor Camilo Noro, que produz morangos há quatro anos, relata os desafios de trabalhar com mudas vindas do exterior. Ele conta que, na primeira safra, precisou adquirir mudas da Argentina.

— Elas vieram até a metade do caminho e pararam. Eu tive que ir buscar para não perder, porque a muda vem congelada, só a raiz nua — lembra. A interrupção da entrega gerou custos extras.

Produtor Camilo Noro importa as mudas de Argentina e Espanha. Reprodução RBS TV / Divulgação

Nos anos seguintes, o produtor trocou de fornecedor e passou a receber mudas importadas da Espanha. A logística, porém, continuou complexa, já que as entregas ocorrem entre abril e julho e exigem planejamento preciso.

— Se a gente perde alguma muda e precisa trocar, é mais complicado. Tem que chegar rápido e a gente precisa ter resfriamento para processar a muda e plantar, para não perder — explica.

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Noro avalia que a disponibilidade de uma cultivar nacional pode mudar o cenário:

— Vai facilitar muito. A gente depende de chegar no dia certo. Com muda daqui, não precisa mais correr atrás.