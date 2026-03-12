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Penúltimo dia de Expodireto terá fóruns e anúncio do concurso Árvores Gigantes; veja programação

Programação da feira vai até 18h desta quinta (12), com painéis, fóruns e debates sobre cadeias de produção

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