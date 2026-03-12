Penúltimo dia de Expodireto terá fóruns e anúncio do concurso Árvores Gigantes; veja programação

Portões do parque abrem às 8h. Duda Fortes / Agencia RBS

A Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, chega ao penúltimo dia de evento nesta quinta-feira (12). Entre os destaques da programação, que vai até 18h, estão fóruns estaduais, painéis sobre cooperativismo e sucessão geracional no campo.

Durante a manhã, o auditório central sedia o 18º Fórum Florestal, momento em que será lançada a nova edição do concurso Árvores Gigantes do RS.No anúncio, será divulgada a espécie florestal escolhida para a competição de 2026, coordenada pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Confira a programação completa:

Programação de quinta-feira

Auditório Central

9h — 18° Fórum Florestal

Auditório da Produção

9h — 5º Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro

Arena Agrodigital

09h30 — Imagem e reputação de marca no cooperativismo

11h — Plano ABC e cadeias produtivas: sustentabilidade que gera negócios

14h — Transição geracional no agronegócio: aprendendo com quem chegou até aqui

14h — Conceitos e novidades em inteligência artificial aplicados ao agro: a experiência da Stara

16h — Instituto Manager: escola jovem do agro com ferramentas Google

16h30 — Loopworks — conectando o agro ao futuro.

Casa da Emater

Cozinha Show

10h — Escondidinho de charque da Cooperativa de Carnes Gaúcho Pioneiro, de Lagoa Vermelha, com queijo colonial da Agroindústria Intenso Laticínios, de Soledade

11h — Degustação Linguiça Campeira: Cooperativa de Carnes Gaúcho, de Pioneiro Lagoa Vermelha

14h — Xis-guapo de costela ao forno, de Passo Fundo

15h30min — Degustação de chá-mate gelado, de Machadinho

Turismo Rural

10h — Degustação Guiada: Erva-mate do Alto Taquari, com Adriana Maia

Programação diária

Horto de Plantas Bioativas

9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde

— Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica

— Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego

— Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.

Piscicultura