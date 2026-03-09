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Notícia

Novo sistema de produção transforma erva-mate em refrigerante, chás especiais e shots energéticos

Processamento sem queima e colheita precoce das folhas mantêm mais de 200 compostos bioativos da planta

Alessandra Hoppen

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