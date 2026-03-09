Novo sistema de produção transforma erva-mate em refrigerante, chás especiais e shots energéticos

Chás para infusão com plantas mais jovens de erva-mate apresentam concentração de bioativos. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Uma forma diferente de cultivar e colher a erva-mate está viabilizando novos produtos derivados da planta, como refrigerantes, chás e shots com sabor mais intensos. Apresentados na Expodireto Cotrijal, eles são feitos com as folhas mais jovens, que possuem maior concentração de compostos bioativos.

Segundo a analista da Embrapa Florestas, Cátia Pichelli, a planta possui uma alta composição química, com potencial ainda pouco explorado pela indústria.

— A erva-mate tem mais de 200 compostos bioativos. Quando olhamos para a planta, percebemos um potencial muito grande para novos produtos, especialmente porque o consumidor busca cada vez mais alimentos naturais e saudáveis — explica.

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A pesquisadora afirma que os estudos também buscam aprimorar a produção nas propriedades rurais. Entre as iniciativas, está o desenvolvimento de sistemas de cultivo que mantêm a planta menor e permitem colher folhas mais novas, que apresentam características químicas diferentes.

Produção começa no viveiro

Gabriela trabalha com o marido no viveiro mantido pela família, com produção iniciada há mais de 60 anos. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Parte desse processo começa ainda na produção das mudas. No interior de Novo Barreiro, no norte gaúcho, a viveirista Gabriela Hoffman mantém a propriedade familiar que, há mais de 60 anos, cria mudas destinadas ao plantio de ervais.

— A gente coleta a semente, faz a limpeza e depois deixa ela em dormência na areia para quebrar a casca, que é bem dura. Depois colocamos nos tubetes com substrato e esperamos germinar. Quando nascem várias mudinhas, a gente seleciona e deixa apenas uma para que ela tenha espaço para crescer — explica.

As mudas produzidas no viveiro abastecem áreas de cultivo em propriedades rurais e também iniciativas voltadas ao desenvolvimento de novos produtos à base da erva-mate.

Industrialização preserva bioativos

Folhas de erva-mate são incorporadas em blend de chás que preserva sabor intenso da planta. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A etapa seguinte ocorre na indústria, onde empresas como a Ervais do Futuro, de Espumoso, apostam em um modelo de processamento inovador. Segundo a diretora de operações e responsável pela pesquisa, Natália Aguiar, o foco é trabalhar principalmente com folhas jovens, colhidas com menos de um mês.

— Identificamos nas pesquisas que as folhas jovens têm muito mais potencial químico, com maior presença de cafeína, teobromina e antioxidantes — afirma.

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A industrialização também segue um processo diferente do tradicional. A secagem é feita em sistema elétrico, sem queima de material, ajudando a preservar o sabor e os compostos da planta.

— Nas indústrias convencionais, há a queima durante o processamento. No nosso caso, utilizamos um sistema elétrico de secagem, o que também interfere no perfil sensorial do produto — explica.

Refrigerante, chás e até "shot” energético

A matéria-prima permite o desenvolvimento de diferentes produtos derivados da erva-mate, como um refrigerante feito com extrato da planta. Além da bebida gaseificada — disponível em versões com e sem açúcar — também são produzidos chás especiais.

A sommelier de chás Rosângela Warken Flores, que trabalha com blends utilizando a erva-mate, destaca que o processo de produção preserva compostos importantes da planta.

— É um processo que mantém os bioativos da erva-mate. Isso permite criar chás diferentes, mais equilibrados e com propriedades interessantes para o consumo — afirma.