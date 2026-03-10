Campo e Lavoura

Tecnologia no cultivo
Notícia

Milho hiperprecoce permite segunda safra e promete elevar renda de produtores gaúchos

Híbrido NS22, apresentado na Expodireto, antecipa a colheita e viabiliza o cultivo de soja ou feijão no mesmo ano agrícola

Alessandra Hoppen

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