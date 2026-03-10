Milho hiperprecoce permite segunda safra e promete elevar renda de produtores gaúchos

Híbrido tem manejo semelhante ao de outros milhos. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Uma variedade de milho hiperprecoce apresentada na Expodireto, em Não-Me-Toque, pode ajudar produtores gaúchos a aumentar a renda na mesma área de plantio. A principal vantagem é a possibilidade de adiantar a colheita e, ainda no mesmo ano agrícola, implantar uma segunda safra, como soja ou feijão.

O híbrido NS22 da Syngenta foi desenvolvido para ter ciclo mais curto e, assim, permitir o plantio de outra cultura na sequência. Segundo Fábio Dotto, a ideia é ter um melhor aproveitamento da área cultivada.

— O grande objetivo é proporcionar uma precocidade para que o produtor possa ter uma segunda renda na mesma área. Hoje o produtor quer fazer um milho cedo, retirar ele em janeiro e ainda na mesma época implantar a soja safrinha — explica.

Na prática, o produtor pode plantar o milho no início do ciclo, em agosto, colher em janeiro e aproveitar o restante do período para outra safra. O híbrido tem o mesmo manejo das outras variedades.

O NS22 é resultado de pesquisas de melhoramento genético voltadas às necessidades do campo, como produtividade, sanidade das plantas e adaptação às condições climáticas. Conforme Dotto, o desenvolvimento das sementes busca atender demandas dos agricultores.

— O produtor só vai plantar um produto se ele tiver teto produtivo, se retornar economicamente para ele. Por isso a pesquisa trabalha para entregar precocidade, produtividade e sanidade — afirma

Alternativa para o noroeste do RS

Desenvolvimento das sementes busca atender demandas dos produtores. Alessandra Hoppen / Agência RBS

A tecnologia é mais indicada para o noroeste do Estado e Região das Missões, onde é comum o cultivo de duas safras no mesmo ano. Nessas áreas, o ciclo mais curto do milho facilita o planejamento da segunda cultura.

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