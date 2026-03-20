Marau decreta emergência devido à estiagem após perdas de até 45% na produção agrícola

Números apontam reduções de até 45% nas lavouras de Marau por conta da falta de chuva. Prefeitura de Marau / Divulgação

A prefeitura de Marau decretou situação de emergência por conta da estiagem nesta sexta-feira (20). A medida foi oficializada após a confirmação de perdas expressivas no setor agropecuário, principal base da economia do município.

Um levantamento atualizado da prefeitura aponta redução de 40% na produção de milho para alimentação, 40% no milho destinado à silagem, 45% na soja e 40% na produção de leite. Os números, segundo o município, refletem os impactos diretos da falta de chuva ao longo dos últimos meses.

Os prejuízos financeiros são significativos. Conforme dados da administração municipal, os danos privados diretos somam mais de R$ 159 milhões, sendo R$ 139 milhões na agricultura e mais de R$ 20 milhões na pecuária.

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— Nosso Conselho de Agropecuária se reuniu na última segunda-feira (16) para atualizar as perdas econômicas e a Secretaria de Agricultura também apresentou dados de chamados no meio rural, principalmente para abastecimento de água para animais — afirmou a prefeita Naura Bordignon.

A decisão pelo decreto nº 6.279/2026 foi tomada após a consolidação de relatórios técnicos elaborados por diferentes órgãos, como Emater, Defesa Civil e a assistência social do município. Com a medida, a prefeitura inicia agora os trâmites necessários para que a situação de emergência seja reconhecida oficialmente pelos governos estadual e federal.

Estiagem provocou desabastecimento de água para consumo animal. Prefeitura de Marau / Divulgação

Escassez hídrica

Além das perdas na produção, a estiagem já provoca reflexos no abastecimento de água no meio rural, especialmente para consumo animal. Produtores têm acionado o poder público para buscar alternativas que garantam o fornecimento nas propriedades.

Segundo a administração municipal, embora ainda não haja um número expressivo de pessoas afetadas diretamente no aspecto social, a situação já acende um alerta, especialmente diante do avanço da escassez hídrica em algumas localidades do interior.

— Temos esses pontos em que já existe desabastecimento para consumo animal e, se houver também para consumo humano, isso reforça ainda mais a necessidade do decreto — completa Naura.