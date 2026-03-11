Indústria de máquinas agrícolas investe em motores "reciclados" e movidos a biocombustível

No motor, as peças que podem ser reutilizadas aparecem em cinza. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Para reduzir custos aos produtores e impactos ambientais, o setor de máquinas agrícolas aposta em soluções que prolongam a vida útil de equipamentos. Os motores e transmissões remanufaturados aproveitam componentes usados e voltam ao campo com desempenho equivalente ao de um novo.

A alternativa, que pode ser conferida na Expodireto, em Não-Me-Toque, permite reaproveitar entre 80% e 90% da matéria-prima original.

No processo, o motor usado é completamente desmontado. Depois, cada peça é inspecionada e são substituídas apenas aquelas que não atendem mais às especificações de fábrica.

— A gente pega o motor de uma concessionária, o produtor vem com a demanda e nós verificamos o que temos para recuperar. O benefício é o mesmo, a gente só recupera uma coisa que está desgastada. Então, melhora o consumo e a performance — explica o promotor técnico de motores Reman da AGCO, Leonidas Miler.

Economia para o produtor

Lateral esquerda mostra um motor não reutilizável, já em cinza estão as partes reaproveitadas. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Para o produtor rural, o benefício aparece no bolso: um motor remanufaturado custa cerca de 30% menos que um novo, com garantia de fábrica. A rapidez na substituição também chama a atenção.

— A gente já teve situação de trocar o motor em 48 horas, mas o normal seria em duas semanas. O produtor chega com a máquina, a concessionária retira o motor antigo e coloca o Reman. Depois, aquele motor usado volta para a fábrica para passar pelo processo novamente — conta Miler.

A solução é indicada para máquinas de menor porte e exigência de processamento, mas também pode atender tratores e colheitadeiras de diferentes categorias.

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Futuro sustentável

A sustentabilidade é outra vantagem da remanufatura de componentes, uma vez que reduz o consumo de recursos naturais utilizados na fabricação de novos motores e transmissões.

E outra aposta para tornar as máquinas agrícolas mais sustentáveis está no desenvolvimento de motores preparados para biocombustíveis.

O coordenador comercial Fernando Silva destaca a nova geração de motores da AGCO Power, projeto adaptado para diferentes fontes de energia:

— O conceito é de que ele seja utilizado com combustíveis alternativos. Hoje já roda com diesel comum e com HVO, o diesel verde que polui cerca de 90% menos.

A proposta é permitir adaptações sem a necessidade de desenvolver um motor totalmente novo. Dependendo da infraestrutura disponível, a mesma base tecnológica poderá ser ajustada para rodar com etanol, biogás ou hidrogênio.