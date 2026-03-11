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Indústria de máquinas agrícolas investe em motores "reciclados" e movidos a biocombustível

Equipamentos tem até 90% da matéria-prima reaproveitada e custam 30% menos. Iniciativas apresentadas na Expodireto reduzem impactos ambientais

Alessandra Hoppen

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