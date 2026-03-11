Campo e Lavoura

Interatividade
Notícia

Imersão subterrânea revela inimigos ocultos das lavouras na Expodireto

Instalação simula interior do solo para mostrar ao produtor como nematoides atacam raízes e afetam a produtividade. Tecnologia permite visualizar pragas invisíveis a olho nu

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS