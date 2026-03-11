Imersão subterrânea revela inimigos ocultos das lavouras na Expodireto

Instalação permite observar o sistema radicular das plantas. Alessandra Hoppen / Agência RBS

Uma experiência embaixo da terra tem feito sucesso na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A proposta leva o agricultor a uma jornada imersiva pelo interior do solo, para entender um problema difícil de enxergar: as pragas que atacam as raízes das plantas.

A iniciativa da Syngenta foi pensada para tornar mais didática a compreensão de um dos desafios da produção agrícola. Na prática, a instalação simula o ambiente subterrâneo e permite observar o sistema radicular das culturas e a interação com pragas e doenças, por meio de luzes fluorescentes.

Segundo o engenheiro agrônomo Rafael Vergara, a ideia surgiu a partir de pesquisas que evidenciam a alta incidência de nematoides nas lavouras brasileiras:

— Ao longo dos anos, trabalhamos com linhas de pesquisa pensando no mapeamento de nematoides. Concluímos que mais de 90% das áreas do território brasileiro têm presença dessas pragas, e o Rio Grande do Sul não é exceção.

O que são nematoides?

Os nematoides vivem no solo e atacam as raízes das plantas, podendo provocar tumores, galerias e outros danos que comprometem o desenvolvimento. Sua presença pode causar morte prematura dos cultivares ou reduzir o crescimento do sistema radicular, impactando diretamente na produtividade.

De acordo com o engenheiro agrônomo, mais de 94% das áreas agrícolas do Estado apresentam algum nível de infestação. O problema, porém, é difícil de identificar porque os organismos são microscópicos.

— O nematoide é um inimigo oculto. Ele é imperceptível a olho nu e o produtor, muitas vezes, não tem oportunidade de entender essa dinâmica no solo. Por isso, criamos uma dinâmica incomparável para levar o produtor ao nível do sistema radicular das plantas e mostrar essa interação — explica.

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A expectativa, segundo Vergara, é que a vivência auxilie o produtor a reconhecer o impacto dessas pragas no campo e leve o conhecimento para a gestão da propriedade.