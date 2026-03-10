Governo do RS anuncia investimentos no agronegócio e obras na metade norte

Rodovias que passam por Marcelino Ramos, Quatro Irmãos e Jacutinga passarão por obras. Duda Fortes / Agencia RBS

Na tarde desta terça-feira (10), o governo do RS anunciou durante a Expodireto, em Não-Me-Toque, uma série de investimentos na cadeia produtiva do agronegócio e na infraestrutura da metade norte do Estado.

O destaque ficou para a entrega da Licença Prévia de implantação da usina de biodiesel da Soli3, que será construída em Cruz Alta. O projeto é conduzido por cooperativas da região com o objetivo de industrializar a produção de soja e agregar valor à cadeia produtiva.

— Fico feliz de ver esse empreendimento consorciado entre cooperativas que vai investir mais de R$ 1,2 bilhão, beneficiando a nossa produção de soja para agregar valor localmente a partir da produção de biodiesel, gerando empregos e fortalecendo a economia — afirmou o governador Eduardo Leite.

Também foram assinadas as liberações de linhas de crédito do BRDE para a usina de biodiesel, além de financiamentos do Badesul para as cooperativas Nossa Terra e Coopatrigo.

O governo estadual também formalizou convênios do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) para obras na RS-491, em Marcelino Ramos, e melhorias no acesso aos municípios de Quatro Irmãos e Jacutinga.