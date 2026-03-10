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Governo do RS anuncia investimentos no agronegócio e obras na metade norte

Pacote inclui licença prévia para usina de biodiesel em Cruz Alta, financiamentos para cooperativas e convênios para melhorias em rodovias

Alessandra Hoppen

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