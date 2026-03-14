Campo e Lavoura

Sustentabilidade
Notícia

Expodireto projeta reduzir 20% do lixo destinado a aterros com gestão interna de resíduos

Materiais passaram por separação e reciclagem durante toda a montagem, realização e desmontagem da feira

Alessandra Hoppen

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