Expodireto projeta reduzir 20% do lixo destinado a aterros com gestão interna de resíduos

Além de apresentar tecnologias para o campo e promover negócios, a 26ª Expodireto Cotrijal também quis ampliar iniciativas de sustentabilidade. Neste ano, a feira adotou um novo sistema de gestão de resíduos, com foco na reciclagem e na redução do envio de material a aterros sanitários.
Pela primeira vez, a cooperativa realizou internamente a gestão, separação e destinação dos resíduos gerados durante todo o evento, da montagem à desmontagem. Entre a última segunda-feira (9) e esta sexta (13), uma central de triagem instalada no parque de Não-Me-Toque ficou responsável pela separação dos materiais descartados.
Conforme a organização, os dados devem ser divulgados ao longo da próxima semana, mas a meta é reduzir em 20% o volume de lixo enviado a aterros. Em 2025, as atividades relacionadas à feira geraram 168 toneladas de resíduos, com 42 cargas destinadas a aterros sanitários.
— A Expodireto mobiliza milhares de pessoas, gerando um volume muito grande de resíduos e de entulho. Precisamos assumir essa responsabilidade, dar o devido tratamento a esses materiais e apresentar resultados para a sociedade — explicou o gerente da Expodireto Cotrijal, Luciano de Moraes.
Como funciona a iniciativa
Plásticos, latas, papéis, vidro e ferro foram separados e destinados à reciclagem. Apenas materiais sem possibilidade de reaproveitamento, como restos de alimentos e resíduos sanitários, serão encaminhados para aterros.
Para viabilizar o sistema, equipes envolvidas na montagem e na realização da feira receberam orientações sobre a separação correta dos resíduos. A sinalização das lixeiras também foi reforçada para orientar os visitantes.
Uma equipe que envolveu mais de 30 pessoas, entre colaboradores da Cotrijal e terceirizados, ficou responsável pela coleta e separação do lixo de acordo com as diretrizes.
— Considerando os diversos públicos que participam e circulam na Expodireto, nós conseguimos realizar também um trabalho de educação ambiental a partir dessa iniciativa, o que gera um impacto socioambiental e econômico considerável para a sociedade — ressaltou a engenheira ambiental Elisa Schuster, responsável pela implementação do sistema.
Ampliação em 2027
Como este é o primeiro ano do novo formato, o projeto ainda está em fase de estruturação. A expectativa da organização é que, a partir dos resultados obtidos, o modelo seja aprimorado e ampliado para a Expodireto de 2027.
Outro objetivo é que o sistema se consolide como uma referência na gestão sustentável de resíduos para eventos de grande porte.
A próxima edição da feira será realizada de 8 a 12 de março de 2027, em Não-Me-Toque, no norte do RS. A Expodireto também deve contar com ampliação da área do parque a partir do avanço das obras na RS-142, que passa pelo entorno do parque.