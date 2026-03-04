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Expodireto mobiliza milhares de trabalhadores na reta final de preparação do parque

Mais de 550 expositores e representantes de 70 países vão participar da feira, que começa na próxima segunda (9)

Tatiana Tramontina

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