Expodireto Cotrijal chega ao fim nesta sexta-feira em Não-Me-Toque; confira programação

A 26ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, chega ao último dia nesta sexta-feira (13). Entre os destaques da programação, que vai até 18h, está a tradicional audiência pública do Senado Federal.
Durante a manhã, o auditório central também sedia audiência sobre a reconstituição do leite em pó importado. Nesta sexta, também deve ser divulgada a data da próxima edição da Expodireto, em 2027. Confira mais destaques da programação a seguir.
Programação
Auditório Central
9h — Audiência sobre a lei que proíbe a reconstituição do leite em pó importado
14h — Audiência Pública do Senado Federal.
Arena Agrodigital
09h30min — Ciber engano: como transformar seu ambiente em terreno hostil ao invasor
10h — A transformação estratégica do agro global: robótica, IA e decisões orientadas por dados
10h30min — O agro do amanhã se constrói hoje: ecossistemas que transformam o campo
14h — SUCESU — tecnologia que transforma o campo: mulheres construindo o agro do amanhã
15h — Desafios da TI no agronegócio.
Casa da Emater
Cozinha Show
10h — Arroz doce tradição, de Coxilha
11h30min — Degustação de chá-mate gelado
14h — Geladinho de frutas nativas, de Passo Fundo.
Turismo Rural
14h — Oficina: Plantas Resistentes ao Clima: Leve e Plante, com Laura Schaffer.