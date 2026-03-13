Expodireto Cotrijal chega ao fim nesta sexta-feira em Não-Me-Toque; confira programação

Evento encerra às 18h. Duda Fortes / Agencia RBS

A 26ª edição da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, chega ao último dia nesta sexta-feira (13). Entre os destaques da programação, que vai até 18h, está a tradicional audiência pública do Senado Federal.

Durante a manhã, o auditório central também sedia audiência sobre a reconstituição do leite em pó importado. Nesta sexta, também deve ser divulgada a data da próxima edição da Expodireto, em 2027. Confira mais destaques da programação a seguir.

Programação

Auditório Central

9h — Audiência sobre a lei que proíbe a reconstituição do leite em pó importado

14h — Audiência Pública do Senado Federal.

Arena Agrodigital

09h30min — Ciber engano: como transformar seu ambiente em terreno hostil ao invasor

10h — A transformação estratégica do agro global: robótica, IA e decisões orientadas por dados

10h30min — O agro do amanhã se constrói hoje: ecossistemas que transformam o campo

14h — SUCESU — tecnologia que transforma o campo: mulheres construindo o agro do amanhã

15h — Desafios da TI no agronegócio.

Casa da Emater

Cozinha Show

10h — Arroz doce tradição, de Coxilha

11h30min — Degustação de chá-mate gelado

14h — Geladinho de frutas nativas, de Passo Fundo.

Turismo Rural