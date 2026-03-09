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Expodireto começa com chuva, protesto de agricultores e nova logística de acesso em Não-Me-Toque

Produtores rurais reivindicaram securitização de dívidas na abertura da feira. Para os motoristas, obras na RS-142 alteram acesso ao parque

Alessandra Hoppen

Repórter

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