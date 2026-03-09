Expodireto começa com chuva, protesto de agricultores e nova logística de acesso em Não-Me-Toque

A manhã de abertura da 26ª Expodireto Cotrijal, nesta segunda-feira (9), começou com chuva e protesto de agricultores, que caminharam da localidade de Invernadinha em direção ao parque da feira, em Não-Me-Toque — um trajeto de sete quilômetros.
A manifestação, em formato de cortejo, chegou no local por volta das 8h30min. Os agricultores pedem a securitização das dívidas rurais contraídas entre 2021 e 2025, para que tenham mais tempo para quitar os débitos.
Durante o ato, os produtores carregaram faixas e cartazes, além de cruzes pretas e um caixão simbólico para representar as dificuldades enfrentadas pelo setor.
Após a passeata, o grupo acessou o parque e participa da cerimônia de abertura da feira, na Praça de Alimentação. A chuva também deu trégua por volta de 8h30min e, mesmo com o início da programação, o movimento ainda é considerado calmo durante a manhã.
Mudança no acesso ao parque
Outra novidade percebida pelos visitantes logo na chegada é a alteração na logística de acesso. Neste ano, quem chega à feira passa pelo novo traçado da RS-142, que foi reposicionado em um trecho de cerca de dois quilômetros em frente ao parque.
A mudança foi acordada em 2024 entre o governo do Estado e a prefeitura de Não-Me-Toque, e custeada por meio de emenda parlamentar. Com o reposicionamento da rodovia, a antiga área da estrada ficou livre e permitirá a ampliação da área da feira em cerca de 42 mil metros quadrados, espaço que deve ser utilizado por expositores a partir da edição de 2027.
Mesmo com o novo traçado, veículos só podem circular pela rodovia reposicionada. Durante a feira, os visitantes contam com três áreas de estacionamento, que somam cerca de 12,5 mil vagas.
A Expodireto Cotrijal 2026 ocorre de 9 a 13 de março e reúne mais de 600 expositores. Considerada uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, o evento deve receber entre 250 mil e 300 mil visitantes ao longo dos cinco dias. Os portões do parque ficam abertos diariamente das 8h às 18h. Confira aqui a programação do dia.