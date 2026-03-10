Erva-mate no sorvete, no cookie e no queijo: os sabores da Agricultura Familiar na Expodireto

O Pavilhão da Agricultura Familiar é o lugar indicado para quem quer aventurar o paladar na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. A 26ª edição da feira começou na segunda-feira (9) e segue até a sexta (13).

Neste ano, o pavilhão reúne 224 expositores que chegam de diferentes regiões do Estado, representando 119 municípios. Entre as novidades, estão as delícias saborizadas com um velho conhecido dos gaúchos: a erva-mate. O sabor aparece em sorvetes, cookies e queijos.

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Queijo homenageia o RS

Quem trouxe uma dessas iguarias foi a Laticínios Pipo, de Nova Roma do Sul, na Serra, com o queijo de erva-mate. Com maturação de 30 dias, a peça ganha o sensorial da erva-mate na acidez e sabor, mas sem o amargor do chimarrão.

A ideia foi desenvolvida logo após a enchente como homenagem ao RS, explica o mestre queijeiro Natal Comin, que participa pela quarta vez consecutiva da Expodireto:

Laticínios Pipo criou queijo com sabor da erva-mate. Eduarda Costa / Agência RBS

— Encontramos na erva-mate uma maneira de homenagear o nosso Estado através do queijo que fazemos. Na boca, o queijo se torna um pouco mais ácido, saboroso e amanteigado, e com o sabor gostoso da erva-mate.

Cookie para saborear com chimarrão

Já o cookie de erva-mate feito pela Biscoitos Garbin, de Passo Fundo, é uma novidade da feira. O pequeno biscoito tem sabor inicial de açúcar mascavo, mas deixa o gosto de chimarrão na boca.

Conforme a sócia proprietária da agroindústria, Marizete de Fátima Garbin, o cookie é para aqueles gaúchos que tomam mate todos os dias:

Biscoitos Garbin criou receita de cookie de erva-mate. Eduarda Costa / Agência RBS

— Aprendi a receita em um curso da Emater e adaptamos um pouquinho para o nosso gosto. É um biscoito que tu não vai morder e sentir a erva-mate logo de cara, mas o sabor fica no final e dura até você querer provar outro e outro.

Sorvete bem gaudério

E como bairrismo nunca é demais, a Agroindústria Camponês uniu erva-mate e bergamota em um novo sabor de sorvete. A propriedade da família fica em Jóia, no assentamento Simón Bolívar.

A agroindústria é gerenciada pela família de Marleise Fioresi, que conta que a receita foi ideia do filho. O sabor vem da geleia e casca de bergamota e dos toques de erva-mate.

Agroindústria Camponês uniu erva-mate e bergamota em sorvete. Eduarda Costa / Agência RBS

— Queríamos fazer uma coisa diferente e chegamos neste sabor bem gaúcho. Leva leite condensado, e colocamos a erva-mate só no final, sem cozinhar. Tu vai comer o sorvete e sentir a erva, o docinho da bergamota e o sabor dela — explica.

Agricultura Familiar é atração consagrada

O pavilhão da Agricultura Familiar é uma das principais atrações da Expodireto Cotrijal. Neste ano, o espaço tem mais de 200 expositores, e do total, ao menos 48 produtores são estreantes na feira.

O perfil de quem expõe também é diversificado: são 113 jovens e 97 mulheres, além de comunidades indígenas. Também há variedade de produtos, que vão desde panificados, massas, embutidos e laticínios até vinhos, cachaças, gastronomia com erva-mate, artesanato e plantas. Dentre os expositores, 18 contam com certificações orgânicas.