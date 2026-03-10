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Notícia

Erva-mate no sorvete, no cookie e no queijo: os sabores da Agricultura Familiar na Expodireto

Pavilhão reúne 224 expositores de 119 municípios, com destaque para produtos inovadores à base de erva-mate

Eduarda Costa

Repórter

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