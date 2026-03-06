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"É a Disney do agronegócio", diz presidente da Cotrijal sobre a Expodireto 

Evento começa na próxima segunda-feira (9). Conforme Nei Mânica, feira é um divisor de águas no setor produtivo do Estado

Kimberlly Kappenberg

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