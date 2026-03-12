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Notícia

Do ar à água: drones ganham novas funções no campo e se tornam aliados dos agricultores

Equipamentos para pulverização, vigilância e até inspeções subaquáticas atraem produtores pela precisão, praticidade e redução de custos

Alessandra Hoppen

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