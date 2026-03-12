Do ar à água: drones ganham novas funções no campo e se tornam aliados dos agricultores

Brasil já conta com mais de 30 mil drones agrícolas em operação. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Pulverização das lavouras, segurança das propriedades e inspeções embaixo da água são algumas das novas aplicações de drones apresentadas na Expodireto, em Não-Me-Toque. As variações do equipamento são destaque na feira.

Se antes os drones eram vistos apenas como uma ferramenta para aplicação de defensivos, agora as versões variadas atraem produtores de diferentes portes, tanto pela praticidade quanto pela precisão das operações.

Drone de pulverização

Entre os equipamentos mais conhecidos está o drone de pulverização. A principal vantagem é a capacidade de alcançar locais onde máquinas terrestres têm difícil acesso.

— O foco hoje é zero amassamento da planta, porque ele é 100% aéreo. Em locais onde não conseguimos entrar de forma terrestre, podemos trabalhar com o drone — conta o representante comercial Marcioi Satti.

Pela praticidade e custo-benefício, a aderência de produtores à tecnologia cresce: segundo Satti, o Brasil já conta com mais de 30 mil drones agrícolas em operação.

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O produtor rural Lorenzo Roos, de Santa Bárbara do Sul, é um dos que utiliza o equipamento desde 2023:

— O drone vem me ajudando muito na redução de amassamento. Em períodos de excesso de chuva. também consigo entrar aplicando, sem máquina atolando, e a diferença de valor é muito significativa. A gente não precisa fazer um investimento tão alto.

Drone de vigilância

O drone de vigilância é destinado ao monitoramento de propriedades e instalações. O equipamento realiza rondas automáticas e pode identificar pessoas, veículos ou embarcações dentro de uma área definida.

O sistema permite programar rotas e horários específicos de patrulhamento. Caso identifique alguma anomalia, o sistema envia um alerta ao operador.

— Se identificar uma pessoa naquele perímetro, em determinado horário, ele envia um aviso ou pode emitir um som de alerta. Tudo isso pode ser disparado pela pessoa por meio do software — explica o consultor comercial Luís Guilherme Zenoni.

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O drone também possui câmera com aproximação de até 112 vezes e sensor térmico, capaz de identificar pessoas ou animais mesmo durante a noite.

Drone subaquático

Drone subaquático é utilizado por produtores que trabalham com piscicultura. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Entre as versões mais curiosas expostas na feira, está o drone subaquático usado para inspeções embaixo da água. O equipamento possui oito motores e câmera em resolução 4K com iluminação em LED, permitindo a análise detalhada de estruturas submersas.

No agronegócio, o equipamento é indicado para produtores que trabalham com piscicultura.