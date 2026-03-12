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Da venda de embutidos ao diploma da filha: famílias celebram legado na Expodireto

Produtores destacam como pequenas agroindústrias sustentam sonhos, preservam tradições e impulsionam a renda no campo gaúcho

Alessandra Hoppen

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