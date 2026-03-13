Cooperativas gaúchas e multinacionais discutem integração do mercado na Expodireto

Evento aconteceu na Casa do Cooperativismo. Ocergs / Divulgação

O fim da tarde de quinta-feira (12), o Sistema Ocergs realizou a primeira edição do Conexão de Negócios, iniciativa criada para aproximar cooperativas gaúchas de empresas do agronegócio. O local escolhido foi a Expodireto, em Não-Me-Toque, que marcou o início de uma agenda de encontros estratégicos entre o sistema cooperativo e o mercado, com foco na geração de negócios e na integração entre diferentes segmentos da cadeia produtiva.

A iniciativa compõe a estratégia do Sistema Ocergs para ampliar investimentos e oportunidades comerciais para as cooperativas. Segundo o presidente da instituição, Darci Hartmann, o objetivo é atuar como um hub de negócios e repetir o modelo em outras feiras ao longo do ano.

Executivos de multinacionais como John Deere, Yara Brasil e Mahindra participaram do painel mediado pelo gerente da CCGL e coordenador da Rede Técnica Cooperativa, Geomar Corassa. Também estiveram presentes lideranças de 13 cooperativas e representantes de entidades como Fetag-RS, Sebrae RS, Invest RS e ApexBrasil.

Durante o evento, as empresas apresentaram soluções e tecnologias voltadas à produtividade no meio rural. Entre os temas discutidos, esteve a possibilidade de integrar essas iniciativas à plataforma digital Smart Coop, utilizada por cooperativas do RS e voltada à gestão das propriedades. Atualmente, 76% dos usuários da ferramenta possuem menos de 100 hectares.

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O diretor comercial da Yara na Região Sul, Marcio Wally, destacou que a capilaridade das cooperativas pode ampliar o acesso dos produtores a tecnologias pouco difundidas. Já o diretor de vendas da John Deere, Horácio Meza, ressaltou a necessidade de integração entre indústria, cooperativas e instituições de ensino para aprimorar o uso de tecnologias disponíveis. Para Ricardo Dutra, gerente de exportação da Mahindra, a conexão com cooperativas é fundamental para alcançar pequenos e médios produtores.