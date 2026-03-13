Campo e Lavoura

Momento de cautela
Notícia

Com resultados variados, Expodireto chega ao fim reforçando papel estratégico para o agronegócio

Enquanto grandes investimentos avançaram com cautela, Pavilhão da Agricultura Familiar teve resultado acima do esperado. Presidente da Cotrijal diz que crédito, juros e safra influenciaram decisões

Alessandra Hoppen

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