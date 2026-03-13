Com resultados variados, Expodireto chega ao fim reforçando papel estratégico para o agronegócio

Feira termina às 18h desta sexta-feira (13). Duda Fortes / Agencia RBS

A 26ª edição da Expodireto Cotrijal chega ao fim nesta sexta-feira (13), em Não-Me-Toque, com avaliação positiva da organização. O evento se encerra oficialmente às 18h, com o fechamento do parque.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cotrijal optou por não realizar a coletiva de divulgação do balanço da feira. Porém, segundo o presidente Nei César Manica, o evento cumpriu o objetivo de aproximar produtores, empresas e diferentes segmentos da cadeia do agronegócio ao longo dos cinco dias de programação.

Em relação ao número de visitantes, a estimativa é de um público semelhante ao registrado em edições anteriores. Segundo Manica, a circulação no parque variou entre 230 mil e 280 mil visitantes ao longo da semana.

— Tivemos a impressão de um público um pouco menor em alguns momentos, mas no geral ficou muito próximo do ano passado — avaliou.

Desde a última segunda-feira (9), a Expodireto foi palco de seminários, audiências públicas e fóruns técnicos voltados ao setor agropecuário. A programação também abordou desafios da cadeia produtiva, como o cenário do leite, securitização e as importações que impactam o preço da produção nacional.

Resultados variados

Pavilhão da Agricultura Familiar teve os melhores resultados. Duda Fortes / Agencia RBS

A organização não divulgou números oficiais sobre os valores movimentados, mas, ainda conforme o presidente da Cotrijal, o resultado variou entre os segmentos.

— A comercialização é muito relativa e depende do momento. Conversando com as empresas, algumas superaram a expectativa, outras igualaram e algumas não chegaram ao que esperavam. Mas sempre saem bons negócios daqui — disse.

Segundo Manica, fatores como acesso ao crédito, taxas de juros e o desempenho da safra influenciam diretamente nas decisões de compra dos produtores.

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Destaque para a agricultura familiar

Entre os segmentos com melhor desempenho, a agricultura familiar foi destaque durante a feira:

— No Pavilhão da Agricultura Familiar o cenário é diferente, porque as pessoas vêm consumir e comprar os produtos. A informação que temos é de que estão vendendo muito bem.

Já entre produtores médios e pequenos, que buscam máquinas ou investimentos maiores, o comportamento foi mais cauteloso. Muitos aproveitaram a Expodireto para conhecer tecnologias e avaliar oportunidades para negociações futuras.

— O produtor veio ver as novidades. Depois, conforme melhorar a situação econômica ou houver renegociação de dívidas, ele pode fazer a compra. As empresas sabem que têm o ano todo para buscar esses clientes — afirmou Manica.

Ampliação em 2027

Em 2027, parque deve ganhar 14 novos lotes de cerca de 3 mil metros quadrados. Duda Fortes / Agencia RBS

A próxima edição da Expodireto deve contar com ampliação da área do parque. A expansão será possível a partir do avanço das obras na RS-142, que passa pelo entorno do parque.

Com a construção de um novo trecho da rodovia, o asfalto que hoje corta a área da feira será desativado e integrado. O projeto prevê a criação de 14 novos lotes de cerca de 3 mil metros quadrados cada, destinados principalmente à expansão de empresas que já participam da feira e também a novos expositores que aguardam espaço.