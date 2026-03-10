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Clonagem de araucárias acelera produção de semente e pesquisadores projetam "pomares de pinhão"

Pesquisa da Embrapa levou 15 anos para concretizar processo que altera o tamanho e o tempo de desenvolvimento da araucária

Alessandra Hoppen

Repórter

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