Campo e Lavoura

Norte do RS
Notícia

Aluguel de casas, hotéis e até motéis dispara no norte do RS com a chegada da Expodireto

Com reservas esgotadas em Não-Me-Toque e Carazinho, moradores colocam as próprias casas para alugar na semana do evento. Custo chega a R$ 5 mil

Alessandra Hoppen

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