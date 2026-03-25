Campo e Lavoura

Em Passo Fundo
Notícia

Agroindústrias familiares já podem se inscrever na 2ª Feira Origem do Campo

Versão “pocket” dos grandes pavilhões agrícolas, evento ocorre em maio. Seleção prioriza produtores locais

GZH Passo Fundo

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