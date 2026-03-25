Agroindústrias familiares já podem se inscrever na 2ª Feira Origem do Campo

Inscrições seguem até o dia 2 de abril. Duda Fortes / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para a 2ª Feira Origem do Campo. O evento em Passo Fundo, que busca aproximar produtores e comunidade, será realizado nos dias 16 e 17 de maio, ocupando novamente o espaço da Praça do Boqueirão Legal.

As inscrições para as agroindústrias familiares interessadas vão até o dia 2 de abril. Os empreendimentos selecionados terão a oportunidade de expor seus produtos em estandes gratuitos dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar. O público também poderá encontrar artesanato, plantas, flores e serviços diversos.

As inscrições devem ser realizadas na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, ou no sindicato do município de origem do produtor. A comissão organizadora dará prioridade aos negócios locais e regionais.

Versão "pocket"

Idealizada como uma versão "pocket" dos grandes pavilhões da agricultura familiar vistos em eventos como a Expointer e a Expodireto, a primeira edição da Feira Origem do Campo reuniu 25 expositores e 10 agroindústrias da região.

O evento foi marcado por produtos curiosos que atraíram a atenção do público, como o "pior licor do mundo", uma receita centenária produzida em Nova Pádua que envolve ingredientes como urtiga e pimenta. Outro destaque foi a farinha moída na pedra, vinda de Vanini, produzida por métodos tradicionais que preservam o valor nutricional do milho.

Leia Mais Da venda de embutidos ao diploma da filha: famílias celebram legado na Expodireto