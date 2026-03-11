Abertura nacional da semeadura da canola marca terceiro dia de programação da Expodireto

O terceiro dia de Expodireto Cotrijal começou nesta quarta-feira (11) com a abertura dos portões da feira às 8h, em Não-Me-Toque, no norte do Estado. A programação, que vai até 18h, será marcada pela abertura nacional da semeadura da canola, além dos fóruns do trigo e do leite.
Durante a tarde, a Casa RBS sedia o evento Conecta GZH, às 15h. O painel vai trazer discussões sobre os desafios da cadeia de produção leiteira em território gaúcho. Confira a seguir mais detalhes da programação da feira:
Programação
Auditório Central
- 8h30min — 21° Fórum Estadual do Leite
- 13h — 11° Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal
- 15h — 11ª Fórum Estadual do Trigo
Auditório da Produção
- 14h — Temas Atuais do Direito Agrário e Agronegócio
- 16h15min — Abertura Nacional da Semeadura da Canola 2026
Arena Agrodigital
- 10h — Atitus: além da tecnologia — preparando mentes para o agro digital
- 10h30 — Avanços para um agro mais resiliente
- 11h — NTT: Do grão ao dado — dados e IA como ativos estratégicos no agro
- 14h — Painel: Biocombustíveis — a nova fronteira de oportunidades e a inserção estratégica do agro gaúcho
- 15h — BRDE Labs e a atração de novas startups para o RS
- 16h — TOTVS: Gestão, pessoas e sistemas — a tríade do agro de alta performance
- 17h — AgroAcademy: Do investimento ao lucro — como operar drones agrícolas dentro da lei
Casa da Emater
Cozinha Show
- 10h — Cordeiro do Alto Jacuí glaceado, com creme aveludado de soja, mel e hortelã, de São Francisco de Paula
- 11h — Degustação de Geleia Especial de Erva-Mate Defumada, de Machadinho
- 14h — Sagu de minuto com creme, de Marau
- 15h — Degustação de Produtos da Agroindústria Biscoitos Garbin, a primeira agroindústria registrada em Passo Fundo
- 15h30min — Degustação de chá-mate gelado.
Turismo rural
- 14h — Palestra Do Campo à Mesa: a Alimentação como Experiência no Turismo Rural, com Natália Brasil
- 15h — Bate-papo e Workshop Do campo à mesa: agregando valor, com Pecanttone e Darli Piva
Programação diária
Horto de Plantas Bioativas
- 9h45min e 14h — Essência da Natureza: introdução aos óleos essenciais, no Quiosque Verde
- 10h e 14h15min — Produção e propagação de espécies bioativas e agricultura biodinâmica - na Estufa Geodésica
- 10h15min e 14h30min — Cuidar de si: espaço de descanso e reflexão, no Cantinho do Aconchego
- 10h30min e 15h — Roda de Conversa sobre Achillea millefolium (mil em ramas) e oficina de pindas, no Quiosque 2.
Piscicultura
- 9h, 11h, 14h e 16h — Filetagem de tilápia
- 10h e 15h — Filetagem e receita de molho para iscas de peixes.