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Notícia

Abertura nacional da semeadura da canola marca terceiro dia de programação da Expodireto

Programação da feira vai até 18h desta quarta (11), com painéis, fóruns e debates sobre cadeias de produção

GZH Passo Fundo

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