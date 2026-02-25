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Noroeste do RS
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ExpoAgro Cotricampo cresce, impulsiona tecnologia e movimenta Campo Novo

Evento reúne 330 expositores em área de 19 hectares. Feira movimentou mais de R$ 400 milhões na última edição

Everson Dornelles

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