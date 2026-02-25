ExpoAgro Cotricampo cresce, impulsiona tecnologia e movimenta Campo Novo

Evento acontece em área de 19 hectares. Cotricampo / Divulgação

Começou nesta quarta-feira (25) a 10ª edição da ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo, no noroeste do Estado. Os portões foram abertos às 8h, marcando o início de quatro dias de programação voltada ao agronegócio da região.

A feira, que começou em uma estrutura reduzida, ampliou significativamente o espaço e o número de expositores ao longo da década. O gerente de comunicação da Cotricampo, Vadacir de Jesus Guedes, afirma que, na primeira edição, o evento contava com cerca de 250 metros quadrados e 30 expositores.

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Atualmente, a área foi ampliada para 19 hectares e o evento passou a contar com 330 expositores. Guedes destaca que o espaço se consolidou como espaço de acesso a tecnologias e troca de experiências na agricultura:

— A feira é um ambiente aberto. O propósito é permitir que todos na cadeia do agronegócio acessem tecnologias e condições que melhorem o processo de produção nas propriedades.

Evolução no campo e na feira

A história da família Gessi, associada à Cotricampo, exemplifica as mudanças ocorridas ao longo desses 10 anos. O agricultor Irani Gessi relembra que o antigo galpão da propriedade atendia às necessidades da época.

— Pela quantidade de implemento que eu tinha, era o que eu conseguia e tinha espaço suficiente nesse galpão — conta.

— Nós tínhamos tratores menores, com máquinas menores. Hoje adquirimos máquinas de porte maior e implementamos tecnologia — completa Juliano Gessi.

A família buscou parte dessas inovações em feiras, especialmente na ExpoAgro. Foi no evento que encontraram as informações para evoluir nos negócios.

A feira também impacta diretamente as finanças do município de Campo Novo. Na última edição, foram mais de R$ 400 milhões em vendas, aumentando a arrecadação e o poder de investimento na cidade.

Principais atrações

Na 10ª ExpoAgro Cotricampo, o público pode visitar:

Pavilhão da agricultura familiar , onde produtores da região expõem e comercializam alimentos;

, onde produtores da região expõem e comercializam alimentos; Estandes de implementos agrícolas ;

; Pavilhão leiteiro, que recebe o concurso leiteiro — que registrou recorde no ano passado.

Esta quarta-feira também foi marcada por uma edição especial do Jornal do Almoço direto da feira. A Caravana JA, um projeto da RBS TV, desembarcou no Espaço Institucional da Cotricampo, de onde o apresentador Mateus Rodighero esteve ao vivo para as regiões Norte e Noroeste do Estado.