Clima favorável impulsiona qualidade e produtividade da safra da uva no norte do RS

Neste ano, a safra da uva tem animado os produtores do norte do Estado devido à combinação de alta qualidade das frutas e maior volume de produção. Este cenário é atribuído aos longos períodos de frio registrados no Alto Uruguai durante as fases de dormência e brotação das videiras, que também contribuíram para um atraso na colheita.

Atualmente, o Brasil está na época da vindima. A colheita da uva ocorre majoritariamente durante o verão, concentrando-se entre os meses de janeiro e março no sul do país.

O extensionista rural da Emater/RS, Walmor Gasparin, explica que a sequência de frios noturnos prolongados e dias quentes após o inverno favoreceu tanto o aumento da produção quanto a melhoria da sanidade das plantas, resultando em uvas de excelente qualidade.

Leia Mais Com pisa da uva, propriedades do norte do RS promovem experiência completa da vindima

A Emater/RS projeta que a produção na região alcance cerca de 6,8 milhões de quilos, representando um acréscimo de 15% em comparação com a safra anterior. Produtores dos 21 municípios com atividade comercial da fruta estão otimistas com a colheita.

— Esse ano, temos uma produção satisfatória tanto em quantidade quanto em qualidade. Nossa expectativa é colher entre 40 e 50 toneladas nesta área — disse o agricultor Joel Dariva.

O produtor cultiva seis variedades de uva em um espaço de dois hectares de parreiral em sua propriedade localizada no interior de Erechim. Para se manter na atividade, ele precisou realizar novos investimentos:

— A gente vem fazendo uma transição para uvas de mesa e, consequentemente, é um custo alto para fazer essa implantação de estrutura com estufas e sistema de irrigação. Esse é o caminho, tem que ir investindo. A gente fica feliz, porque conseguimos obter um resultado positivo.

Leia Mais Safra de melancias no norte gaúcho registra alta procura e bons preços

A maior parte da produção regional é comercializada entre os municípios do norte do Estado, com mais de 60% das uvas vendidas in natura.

— A região produz uvas porque existe toda uma herança devido à migração. Estamos fazendo uvas com muita qualidade, porque temos produtores de excelência. Temos mais de 20 variedades de uvas sendo implantadas e colhidas, o que faz com que as propriedades tenham um ganho econômico muito interessante — avalia Gasparin.

Na Região Norte, em especial nas cidades do Alto Uruguai, a colheita das uvas deve prosseguir até o final do mês de fevereiro.