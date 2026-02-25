Agrotec Cotrisal abre as portas em Sarandi com proposta de aplicar ciência no campo

Começou nesta quarta-feira (25) a Agrotec Cotrisal em Sarandi, no norte do RS. O evento abre as portas do Campo Experimental para mostrar o impacto da validação científica na rentabilidade dos produtores.

O encontro vai até sexta-feira (27), com proposta de "inovar com os pés no chão", ao apresentar apenas soluções testadas, validadas e comprovadas aos participantes. O objetivo é auxiliar o produtor a tomar decisões no presente.

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— Não apresentamos possibilidades. Apresentamos certezas baseadas em ciência aplicada no campo — afirma o gerente técnico da Cotrisal, Nazaré Piran.

Entre os temas das palestras, debates e oficinas estão cultivares de soja e trigo, manejo de doenças, controle de plantas daninhas, janelas de semeadura e densidade populacional, assuntos que dependem do olhar técnico do agricultor e que impactam diretamente a safra atual.

A entrada no evento é gratuita e recebe produtores, pesquisadores, técnicos e empresas parceiras, além da população em geral, para três dias de programação voltada à inovação e cooperativismo. O Agritec Cotrisal fica aberto das 8h às 18h, com estacionamento e almoço disponíveis no local.

Serviço

O quê: Agrotec Cotrisal

Agrotec Cotrisal Quando: 25, 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 18h

25, 26 e 27 de fevereiro, das 8h às 18h Onde: Campo Experimental da Cotrisal, no Bairro Beira Campo, em Sarandi

Campo Experimental da Cotrisal, no Bairro Beira Campo, em Sarandi Entrada: gratuita

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Programação

Quinta-feira (26)

O segundo dia de evento é marcado pelo segundo módulo da 3ª Turma Mulheres Cooperativistas.

Às 10h, a mestre em Desenvolvimento, Consultora e Master Coach Cecilia Smaneoto apresenta a palestra "Gente feliz não incomoda!", com reflexões sobre liderança, bem-estar e o papel das mulheres no cooperativismo e no campo.

Sexta-feira (27)

9h: Recepção e Café da Manhã - abertura do encontro com integração entre produtores, técnicos e parceiros

Recepção e Café da Manhã - abertura do encontro com integração entre produtores, técnicos e parceiros 10h: Premiação do Benchmarking 2025-2026 - reconhecimento às propriedades que se destacaram pelo desempenho técnico, consistência dos indicadores e evolução ao longo do ano

Premiação do Benchmarking 2025-2026 - reconhecimento às propriedades que se destacaram pelo desempenho técnico, consistência dos indicadores e evolução ao longo do ano 11h: Palestra Especial de Encerramento - conteúdo exclusivo, com reflexões estratégicas e provocativas sobre o futuro das famílias, negócios e organizações no meio rural

Palestra Especial de Encerramento - conteúdo exclusivo, com reflexões estratégicas e provocativas sobre o futuro das famílias, negócios e organizações no meio rural 14h: Palestra - Clima, solo e produtividade agrícola: com Geomar Corassa, Engenheiro Agrônomo, Dr. Gerente de Pesquisa & Tecnologia na Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), Coordenador da Rede Técnica Cooperativa (RTC) e Membro do conselho da Plataforma digital Smartcoop. O tema: desafios e reflexões para as próximas safras.



