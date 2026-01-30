Campo e Lavoura

Tempestade de granizo afeta 2 mil hectares de lavouras de soja e milho em Passo Fundo e Pontão 

Imperceptível para quem estava na região urbana, o fenômeno registrado nesta quinta-feira (29) prejudicou lavouras em quase 30 propriedades 

Heloisa Gamero

