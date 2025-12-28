Greening acende alerta para lavouras de citros no norte do RS e exige fiscalização

Doença transmitida pelo inseto psilídeo não tem cura. Emerson Carniel / Grupo RBS

Manter a produtividade e a longevidade dos pomares é um desafio constante para os produtores de citros do norte do RS. Uma doença de rápida disseminação, o greening, acende o alerta para a adoção de práticas preventivas rigorosas. A doença é provocada por bactérias transmitidas por um inseto, conhecido como psilídeo, que se alimenta da seiva da planta.

Até o momento, o Rio Grande do Sul está livre de contaminação. Contudo, o greening já afeta estados vizinhos e importantes produtores como Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os sintomas característicos incluem maturação irregular dos frutos, queda de produtividade e amarelecimento de ramos e folhas.

Segundo Luiz Ângelo Poletto, assistente técnico regional da Emater/RS, os municípios do Alto Uruguai intensificam as ações para evitar a entrada do greening na região.

— A entrada na nossa região resultaria, em grande parte, na eliminação dos pomares, pois o controle é bastante adubação e aplicação de defensivos agrícolas. O pequeno produtor não está preparado para isso, então é evitar que venham mudas infectadas de fora do estado — orienta Poletto.

Os citricultores que atuam na atividade redobram os cuidados, como Elton Zignani, que há 17 anos maneja 11 hectares de laranja da variedade Valência na linha Sanga Funda, interior de Severiano de Almeida. Na sua propriedade, a produtividade média é de 30 toneladas por hectare.

— A preocupação é no geral. Se o produtor comprar uma muda que está infectada e tiver o inseto transmissor, ele vai se alimentar da planta contaminada e passar para uma outra saudável. Assim começa o ciclo e, quando vê, perde o pomar — relata Zignani.

Maior produção do RS

Alto Uruguai tem 3.300 hectares cultivados com citros. Emerson Carniel / Grupo RBS

Atualmente, o Alto Uruguai se destaca como a maior região produtora de laranjas para suco no Rio Grande do Sul. Com uma produção concentrada em cerca de 3.300 hectares, a sanidade na citricultura é um assunto de constante atenção para os produtores locais.

Visto que não existe tratamento curativo para o greening, o controle mais eficaz consiste na eliminação de plantas contaminadas. Por isso, todas as cargas de plantas e frutas que cruzam a divisa com Santa Catarina são rigorosamente fiscalizadas pela Secretaria Estadual de Agricultura.

— O citricultor que pretende trazer mudas de fora precisa fazer uma solicitação para a Secretaria de Agricultura de uma autorização para garantir que essa muda venha de viveiro idôneo e registrado, com as garantias de não contaminação pelo greening. Quando chega um carregamento de mudas, somos notificados e vamos ao ponto de chegada acompanhar o descarregamento — explica o fiscal estadual agropecuário Claudir Santa Catarina.

Na região, cerca de 40 estações de monitoramento do inseto transmissor da doença foram instaladas. Os dispositivos são trocados a cada 15 dias, e o acompanhamento, que teve início em setembro, está previsto para seguir até março de 2026.

Conforme dados do governo estadual, no ciclo agrícola anterior, 57 insetos foram capturados e encaminhados para análise em todo o Rio Grande do Sul. Todos os resultados foram negativos para a presença do greening, reforçando a importância das ações preventivas.