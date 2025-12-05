Campo e Lavoura

La Niña
Notícia

Clima mais quente e com menos chuva acende alerta para a safra de soja no RS 

Projeções indicam cenário desafiador para lavouras, com risco de estiagem no período decisivo de desenvolvimento do grão

Alessandra Hoppen

