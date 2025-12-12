Campo e Lavoura

Trégua 
Notícia

Chuva ameniza perdas no milho, mas previsão de seca preocupa produtores do norte do RS

Produção ocupa cerca de 70 mil hectares nos 42 municípios atendidos pela regional da Emater/RS-Ascar. Estimativa é de redução entre 10% e 15% na colheita

Tatiana Tramontina

